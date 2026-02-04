Vreme nefavorabilă până pe 8 februarie: Măsurile dispuse de autorități

Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat ieri, 3 februarie, instituțiile responsabile și a dispus măsuri de coordonare în contextul condițiilor meteo nefavorabile prognozate pentru perioada 4–8 februarie.

În urma ședinței, CNMC a dispus ca Inspectoratul General al Poliției (IGP) și Inspectoratul General de Carabinieri (IGC) să asigure patrularea activă a traseelor naționale imediat ce încep condițiile meteo nefavorabile, pentru acordarea suportului necesar participanților la traficul rutier. În caz de blocaje, vor interveni pentru fluidizarea circulației și informarea operativă a populației privind situația din teren.

Totodată, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Administrația Națională a Drumurilor (AND) vor asigura menținerea practicabilității drumurilor naționale, inclusiv prin aplicarea materialului antiderapant, în funcție de evoluția condițiilor meteo, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Armata Națională vor acorda, la solicitare, suport autorităților publice locale, pe segmentele cele mai afectate sau periculoase, inclusiv pentru asigurarea accesului către obiectivele critice și pentru protecția populației.

Ministerul Energiei va informa oportun populația despre deconectările și reconectările la energia electrică, va pune în aplicare, la necesitate, planul de contingență și va comunica recomandările specifice situației.

De asemenea, Ministerul Sănătății va asigura mobilizarea serviciilor medicale și măsuri operative pentru continuitatea actului medical și intervenția promptă în caz de necesitate, iar Ministerul Educației și Cercetării va aduce la cunoștință din timp deciziile privind modificarea programului de activitate al instituțiilor de învățământ, în funcție de evoluția situației.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal vor informa populația despre modalitatea de procesare a documentelor la frontieră, inclusiv în cazul unor disfuncționalități ale sistemelor informaționale.

În vederea menținerii ordinii publice și acordării suportului necesar populației, MAI va asigura, pe întreaga perioadă, mobilizarea zilnică a aproximativ 2.300–2.400 de angajați și circa 650 de unități de transport, din cadrul IGP, IGC, IGSU și IGPF, în funcție de evoluția situației operative.

Pentru a proteja populația de situațiile periculoase, autoritățile au venit cu mai multe recomandări:

Evitați deplasările neesențiale, în special în perioadele cu polei și ghețuș (dimineața devreme și seara târziu).

Purtați încălțăminte adecvată sezonului și manifestați prudență sporită în spațiile publice.

Evitați apropierea de copaci, structuri instabile sau fire electrice căzute.

Dacă observați situații de risc sau urgență, apelați Serviciul 112.

Acordați atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități și, la nevoie, oferiți sprijin persoanelor vulnerabile din comunitate.

Recomandări pentru conducătorii auto:

Utilizați anvelope de iarnă pe drumuri cu polei, gheață sau zăpadă.

Reduceți viteza și adaptați-o astfel încât să permiteți oprirea în siguranță.

Păstrați o distanță de siguranță sporită față de vehiculul din față.

Evitați manevrele bruște (frânări, accelerații, schimbări rapide de bandă).

Evitați depășirile neesențiale, în special pe poduri, viaducte, sectoare umbrite.

Utilizați luminile de întâlnire pe toată durata deplasării.

Verificați starea tehnică a vehiculului înainte de plecare.

Dacă nu aveți experiență în conducerea pe polei, amânați deplasările pe timp de noapte sau pe distanțe lungi.

Recomandări pentru pietoni:

Deplasați-vă cu pași mici și atenți pe suprafețele alunecoase.

Nu țineți mâinile în buzunare, pentru a vă putea menține echilibrul.

Traversarea străzilor se recomandă doar pe trecerile de pietoni, după o asigurare temeinică.

Evitați traversarea în fugă sau printre vehicule oprite.

Fiți conștienți că, în condiții de polei, șoferii pot opri mult mai târziu.

Recomandări privind bazinele acvatice:

Evitați deplasarea, mersul sau staționarea pe gheața râurilor, lacurilor și iazurilor.

Nu permiteți copiilor să se joace pe suprafețele înghețate ale bazinelor acvatice.

Evitați pescuitul la copcă și traversarea bazinelor acvatice înghețate.

În cazul în care observați o persoană căzută în apă, nu interveniți direct și apelați imediat Serviciul 112.

Recomandări pentru mediul de afaceri și autoritățile publice locale:

Asigurați curățarea și material antiderapant în zonele de acces (intrări, scări, parcări).

Monitorizați permanent situația din teritoriu și fiți gata să implementați planurile de contingență proprii.

Asigurați aplicarea materialului antiderapant pe căile de acces, trotuare și zonele publice.

Sprijiniți persoanele vulnerabile din comunitate și mențineți legătura cu serviciile de intervenție.

Centrul Național de Management al Crizelor îndeamnă populația să urmărească paginile oficiale ale autorităților publice și instituțiilor responsabile, pentru informații actualizate și măsuri aplicate sectorial, în funcție de evoluția situației.