Astăzi este marcată Ziua Internațională a Copilului

Ziua Internațională a Copilului este marcată astăzi, 1 iunie, în Republica Moldova și în numeroase alte state ale lumii. Sărbătoarea este dedicată promovării drepturilor copiilor, bunăstării acestora și importanței unei copilării fericite și sigure.

Istoria acestei zile datează din anul 1925, când, la Geneva, în cadrul Conferinței Mondiale pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor, 54 de reprezentanți ai mai multor țări au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului. Ulterior, numeroase state au instituit oficial o zi dedicată copiilor.

În Republica Moldova, Ziua Internațională a Ocrotirii Copiilor este marcată anual la 1 iunie, în conformitate cu principiile Declarației Drepturilor Copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în anul 1959.

În unele state, precum Elveția, Egipt, Finlanda, Canada, Irlanda, Serbia și Filipine, Ziua Copilului este marcată la 20 noiembrie, data adoptării Declarației Națiunilor Unite privind drepturile copilului.

Totodată, Turcia este considerată una dintre primele țări care a instituit o sărbătoare dedicată copiilor, aceasta fiind celebrată pentru prima dată la 23 aprilie 1920.

Ziua de 1 iunie este asociată cu inocența, bucuria și puritatea copilăriei. Deși este dedicată celor mici, sărbătoarea îi îndeamnă și pe adulți să redescopere spiritul copilăriei, să lase deoparte grijile cotidiene și să se bucure de momente simple alături de familie și cei dragi.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, în mai multe localități din Republica Moldova sunt organizate activități recreative, spectacole, concursuri și evenimente dedicate copiilor și familiilor acestora.