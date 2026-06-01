Volodimir Zelenski acuză Rusia că răpește copiii din Ucraina și îi antrenează să lupte în război: Da, am dovezi puternice!

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu exclusiv pentru CBS News că guvernul său deține dovezi potrivit cărora Rusia răpește copii ucraineni și îi antrenează să lupte împotriva altor ucraineni.

Zelenski: Duc o campanie de rusificare a acestor copii

Este o acuzație care, potrivit Curții Penale Internaționale, ar putea fi considerată crimă de război.

Este pentru prima dată când Zelenski face publică o astfel de afirmație, care merge mai departe decât spusele privind un program susținut de statul rus de mutare a copiilor ucraineni în tabere de „reeducare” sau „rusificare”.

„Când acești copii vor crește, îi vor împinge pe acești băieți pe câmpul de luptă”, a spus Zelenski.

„Da, am dovezi”, a precizat liderul de la Kiev, fără să ofere însă detalii despre acestea.

„Da, și i-au învățat pe acești copii să-și urască țara natală, să-i urască pe nativi”, a mai spus Zelenski. „Și ucrainenii, vă puteți imagina, astfel de tineri ucraineni, băieți tineri, vin pe câmpul de luptă și ucid ucraineni.”

CPI, mandat de arestare împotriva lui Vladimir Putin pentru ”deportare ilegală a copiilor”

Curtea Penală Internațională a emis în 2023 un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, legat de ceea ce a numit un program de „deportare ilegală a populației (copiilor)”.

Kremlinul a respins atunci toate aceste acuzații și le-a descris drept un efort umanitar de îngrijire a orfanilor de război, difuzând imagini cu Putin și Maria Lvova-Belova, șefa programului vizată de CPI, în timp ce interacționează cu copii.

În interviul difuzat la „Face the Nation”, realizat de Margaret Brennan, Zelenski a spus că Rusia tratează de mult timp copiii ca viitori combatanți și a precizat că aceștia ar putea fi folosiți în schimburi pentru soldați capturați pe front.

Totuși, dreptul internațional umanitar prevede protecție specială pentru copii ca necombatanți.

„Este important să ne recuperăm războinicii, prizonierii de război, dar nu-i putem schimba [pentru] copii”, a spus el.

„Vă puteți imagina cum ne putem schimba copiii? Nu putem. În primul rând, este în afara legii. Nu putem schimba civili.”, a adăugat Zelenski.

Un raport din SUA confirmă afirmațiile lui Zelenski

Un raport al Laboratorului de Cercetare Umanitară de la Yale School of Public Health, susținut anterior de guvernul SUA, arată cu „mare încredere” că Gazprom și Rosneft, companii rusești de stat din energie, ar fi contribuit la reeducarea a peste 2.000 de copii ucraineni.

Raportul mai susține că o decizie a administrației Trump de ridicare temporară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc transportat pe mare ar fi adus beneficii financiare acestor companii.

„Gazprom și Rosneft sunt primele entități corporative cunoscute afiliate Federației Ruse, legate de deportarea copiilor, care, la momentul publicării acestei publicații, câștigă în prezent bani din cheltuielile de consum ale SUA”, se arată în raportul Yale.

SUA au introdus pentru prima dată această derogare de sancțiuni în martie, pentru a stabiliza piața energetică afectată de războiul cu Iranul.

Măsura a fost prelungită de două ori, iar potrivit secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, prelungirea a fost făcută la cererea unor state asiatice dependente de petrol.

Întrebat dacă ridicarea sancțiunilor ar putea alimenta indirect acest presupus program, Zelenski a spus că „ridicarea sancțiunilor este un ajutor pentru soldații Rusiei”.

El a adăugat că autoritățile ucrainene discută cu parlamentarii americani despre impunerea unor sancțiuni mai dure împotriva Rusiei.