Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să importe energie, ar fi ales un alt succesor”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. și-a permis o nouă ironie la adresa liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, subliniind că, de ceva vreme, economia rusă caută combustibil în străinătate, mai degrabă, decât pe plan intern.

Afirmația lui Volodimir Zelenski a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă online cu jurnaliștii, în care a spus că Ucraina a împiedicat deja furnizarea către Rusia a unor volume suficiente de combustibil din țările neutre, scrie Ukrainska Pravda.

„O țară precum Rusia, a cărei economie a fost întotdeauna orientată spre exportul resurselor sale energetice, se străduiește acum să găsească combustibil oriunde poate și să-și sporească cumva posibilitățile de achiziționare și import de combustibil, așa că Ucraina a intervenit – am făcut deja acest lucru.

Între noi fie vorba, cred că dacă [Boris] Elțîn ar fi știut că, peste 20 de ani, Rusia va importa energie în loc să o exporte – pentru că a decis în mod stupid să înceapă un război – cred că Elțîn ar fi ales un alt succesor.”

Vladimir Putin a fost numit succesor oficial de către Boris Elțîn la data de 31 decembrie 1999, moment în care primul președinte al Federației Ruse a demisionat și i-a predat prerogativele prezidențiale

Cu doar câteva luni mai devreme, în august 1999, Boris Elțîn îl numise pe Vladimir Putin în funcția de prim-ministru al Rusiei.