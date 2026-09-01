Atac masiv asupra Kievului în timp ce copiii se pregătesc să se întoarcă la şcoală. Ucraina este vulnerabilă din cauza lipsei interceptoarelor Patriot

Un atac masiv al Rusiei cu rachete şi drone asupra Kievului şi a regiunii înconjurătoare a provocat moartea a cel puţin patru persoane şi rănirea a peste o duzină în cursul nopţii, au declarat marţi oficialii ucraineni, relatează France24, potrivit news.ro.

Atac Masiv

Un atac „masiv” al Rusiei cu rachete şi drone asupra Kievului şi a zonelor înconjurătoare a provocat moartea a cel puţin patru persoane şi rănirea a peste o duzină de alte persoane, au declarat marţi oficialii ucraineni.

Atacurile au avut loc în momentul în care copiii se pregătesc să se întoarcă la şcoală după vacanţa de vară, iar autorităţile au întărit măsurile de securitate pe fondul temerilor privind noi atacuri ruseşti.

„Regiunea Kiev a fost ţinta unui atac masiv cu rachete şi drone de atac ruseşti în această noapte”, a declarat pe Telegram şeful administraţiei militare regionale din Kiev, Tymur Tkachenko.

Explozii puternice

Jurnaliştii AFP aflaţi în capitală au auzit aproximativ o duzină de explozii puternice şi au văzut fulgere pe cer marţi dimineaţă, la scurt timp după ce forţele aeriene au avertizat asupra lansării unor rachete balistice.

„Din păcate, trei persoane au fost ucise în urma atacului inamic asupra capitalei”, a declarat administraţia militară a oraşului, adăugând că au fost semnalate cinci răniţi.

Atacurile din Boryspil, la est de Kiev, au avariat o clădire comercială, provocând moartea unei persoane şi rănirea alteia, a spus Tkachenko, adăugând că alte opt persoane au fost rănite în urma lovirii unei clădiri rezidenţiale.

Avertismentul forţelor aeriene

Forţele aeriene ucrainene avertizaseră anterior că „ameninţarea reprezentată de armele balistice şi alte mijloace de atac împotriva Kievului şi a regiunii rămâne valabilă” şi au îndemnat locuitorii să rămână în adăposturi.

Copiii ucraineni se întorc la şcoală marţi, iar administraţia militară regională din Kiev a avertizat că nu trebuie să aibă loc evenimente de amploare în zonele cu un nivel ridicat de risc.

Kievul şi zonele înconjurătoare au fost supuse unei presiuni susţinute din partea atacurilor cu drone ruseşti în ultimele săptămâni, dronele cu propulsie cu reacţie sporind ameninţarea şi declanşând până la o duzină de alerte de raid aerian pe zi.

Un atac din weekend asupra unui depozit de muniţie a provocat moartea a 38 de persoane în suburbiile capitalei.

Atacuri reciproce

Ambele părţi au intensificat în ultimele luni atacurile de lungă distanţă, vizând infrastructura, precum depozite, întreprinderi şi instalaţii petroliere şi portuare, precum şi nave, ceea ce a dus la creşterea numărului de victime civile.

Ucraina se confruntă cu o penurie de rachete interceptoare, în special de sisteme Patriot fabricate în SUA, utilizate împotriva ameninţărilor balistice.