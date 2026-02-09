Fostă șefă de post vamal, condamnată pentru trafic de influență și corupere activă

Fosta șefă interimară a Postului vamal Chișinău 1 din cadrul Serviciului Vamal, Ecaterina Axentiev, a fost condamnată pentru trafic de influență și corupere activă, fiind găsită vinovată de comiterea a patru episoade distincte de corupție. Sentința a fost pronunțată luni, 9 februarie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Instanța a reținut că, în perioada în care exercita funcția de conducere, Axentiev ar fi utilizat influența pe care o avea asupra activității postului vamal pentru a favoriza anumite persoane și agenți economici implicați în operațiuni de import.

Potrivit sentinței, aceasta ar fi intervenit în proceduri ce țineau de vămuirea mărfurilor, accelerarea procesării documentelor, evitarea unor controale amănunțite sau aplicarea unui tratament preferențial în raport cu alți participanți la trafic.

În schimbul acestor intervenții, fosta șefă interimară ar fi pretins și acceptat avantaje materiale, fie direct, fie prin intermediari, lăsând să se înțeleagă că poate influența deciziile angajaților din subordine sau ale altor funcționari vamali. Potrivit probatoriului, fiecare episod a avut loc în contexte diferite, însă a urmat același tipar: solicitarea unor foloase necuvenite pentru „rezolvarea” unor situații sensibile din activitatea vamală.

Ancheta a mai stabilit că faptele nu au avut un caracter izolat, ci s-au produs repetat, profitând de poziția administrativă ocupată și de relațiile instituționale create în timp. Dosarul a fost construit pe baza interceptărilor, declarațiilor martorilor și a altor probe care au demonstrat existența unei conduite infracționale constante.

Pentru cele patru episoade de trafic de influență și corupere activă, instanța a recunoscut-o vinovată și i-a aplicat pedeapsa prevăzută de lege, inclusiv sancțiune penală și interdicția de a ocupa funcții publice pentru o anumită perioadă. Hotărârea Judecătoriei Chișinău poate fi atacată cu apel.