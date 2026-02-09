Elevii pot cumula mai multe certificate pentru nota „10” la BAC la limba străină

Începând cu sesiunea din acest an, elevii care își doresc nota „10” la Bacalaureatul la limba străină vor putea folosi certificate sau diplome obținute la examene modulare sau în mai multe sesiuni. Documentele trebuie să fie pentru același tip de examen și reunite într-un singur act oficial emis de instituția organizatoare.

Metodologia de acordare a notei „10” din oficiu a fost actualizată de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE).

Printre modificări se numără extinderea examenelor recunoscute la limba engleză, care va include Oxford Test of English și Oxford Test of English Advanced.

„Prin aceste actualizări, metodologia își propune să ofere beneficii reale elevilor, să valorifice eforturile și performanțele obținute în contexte educaționale diverse și, în același timp, să mențină standarde ridicate de evaluare a competențelor lingvistice necesare absolvirii învățământului liceal”, a menționat directoarea ANCE, Lilia Ivanov.

Candidații care nu au documentul în original la depunerea dosarului vor putea prezenta o copie electronică.