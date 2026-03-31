Cuiumju, despre numirea directorului ANRE: Nu e concurs – e o decizie luată dinainte

Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a criticat numirea lui Daniel Mititelu în funcția de director al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE).

„Din punctul meu de vedere, cei mai pregătiți au fost Serghei Bargan și Vadim Jardan. Aceștia au demonstrat competențe, gândire sistemică și o abordare managerială clară. Directorul în funcție a avut o prestație acceptabilă, dar cu mai multe semne de întrebare legate de activitatea sa. Problema apare la final. Câștigător a fost desemnat Daniel Mititelu, un candidat care, în opinia mea, nici nu întrunește criteriile esențiale — mai exact, nu are experiență managerială de cel puțin trei ani, lucru confirmat chiar de el în timpul audierilor”, a declarat Constantin Cuiumju.

De asemenea, deputatul are dubii în privința lui Daniel Mititelu privind nivelul de cunoaștere a legislației și a sectorului energetic.

În acest context, Cuiumju a pus sub semnul întrebării transparența și corectitudinea procesului de selecție, sugerând că decizia ar putea reflecta promovarea unor favoriți politici în funcții-cheie.

Amintim că Daniel Mititelu este câștigătorul concursului pentru funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). O decizie în acest sens a fost aprobată de membrii Comisiei pentru economie, buget și finanțe. Decizia a fost emisă ca urmare a organizării unui concurs public, la care au participat opt candidați au fost admiși la proba interviului. Daniel Mititelu a obținut cel mai mare rezultat.