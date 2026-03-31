Cooperarea Moldova–România: Investiții de 76 milioane euro în proiecte comune

Cooperarea dintre Republica Moldova și România aduce rezultate benefice pe ambele maluri ale Prutului. Aceasta este opinia Marinei Preteca-Neaga, manager de contract al Oficiului Antenă pentru Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027 (ADR Centru), care a precizat că în prezent sunt în derulare 88 de proiecte comune, cu investiții ce depășesc 76 de milioane de euro.

În cadrul emisiunii „În comunitate” difuzată la Radio Moldova, Marina Preteca-Neaga a declarat că Programul este finanțat de Uniunea Europeană și sprijină colaborarea dintre comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului.

„Practic, vorbim despre proiecte comune între instituțiile din Republica Moldova și patru județe din România: Botoșani, Iași, Vaslui și Galați. Obiectivul principal este de a crea soluții comune pentru provocări comune. Asta înseamnă investiții în domenii precum sănătatea, educația, protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice, gestionarea riscurilor sau dezvoltarea turismului și culturii. În același timp, programul pune accent pe consolidarea cooperării între instituții și pe crearea unor servicii mai bune pentru cetățeni. Practic, este un instrument prin care Uniunea Europeană susține dezvoltarea comună și parteneriatul real între cele două țări. Programul urmărește, în esență, trei obiective: comunități mai verzi și mai reziliente, servicii mai bune pentru oameni (în sănătate și educație) și o cooperare mai puternică între instituțiile din cele două țări”, a explicat Marina Preteca-Neaga.

Unul dintre proiecte, realizat la Ungheni, oferă beneficii în domeniul sănătății. Mai exact, Marina Preteca-Neaga a anunțat că va fi achiziționată prima ambulanță stomatologică mobilă din raion, care va merge direct în sate și va oferi servicii persoanelor care altfel nu ar avea acces la tratamente. Un alt proiect, nu mai puțin important, a fost inițiat la Fălești. O clădire istorică — fosta școală primară din 1890 urmează să fie restaurată și transformată într-un centru cultural, care va deveni un punct de atracție pentru comunitate și turiști.

„Avem și exemple de cooperare pentru situații de urgență. De exemplu, în satul Sireți, se creează o rețea de voluntari

instruiți pentru intervenții rapide, în parteneriat cu o localitate din România. La Ungheni sunt echipate șapte grădinițe și sunt create spații speciale pentru copiii cu nevoi speciale. Totodată, vedem investiții în mediu și calitatea vieții: la Drochia sunt modernizate parcuri și spații verzi, precum și proiecte care dezvoltă trasee turistice și valorifică patrimoniul cultural comun din zona Prutului. Toate aceste exemple arată că impactul este foarte concret: de la servicii medicale și educație până la cultură și mediu”, a adăugat managerul de contract al Oficiului Antenă pentru Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027.

Fiind întrebată de Radio Moldova, Marina Preteca-Neaga a comunicat că proiectele nu sunt gândite separat, ci în parteneriat, prin cooperare transfrontalieră. Asta înseamnă că o instituție din Republica Moldova aplică împreună cu una sau mai multe din România și dezvoltă un proiect comun, cu activități pe ambele părți ale graniței. Selecția proiectelor se face prin apeluri lansate de program.

„Organizațiile interesate depun aplicațiile într-un sistem electronic, iar acestea sunt evaluate în mai multe etape. Se

finanțează acele proiecte care demonstrează că au un impact real și că parteneriatul este unul autentic — adică fiecare

partener contribuie activ și există rezultate comune, nu doar activități paralele. Colaborarea dintre parteneri continuă și după selecție: ei implementează împreună proiectul, raportează rezultatele și trebuie să demonstreze că beneficiile sunt de ambele părți ale frontierei. Practic, nu vorbim doar de proiecte în oglindă, ci de proiecte integrate, care rezolvă probleme comune prin soluții comune”, a precizat oficialul.