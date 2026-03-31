Un procuror și trei polițiști, reținuți în dosarul mitei de 400.000 de dolari

Un procuror și trei angajați ai Poliției au fost reținuți pe 31 martie, fiind bănuiți de complicitate la corupere pasivă, după ce ar fi pretins suma de 400.000 de dolari pentru a influența adoptarea unor decizii într-un dosar penal.

Potrivit Procuraturii Generale, acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale în care procurorii Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție, au desfășurat noi percheziții, în continuarea celor din 29 martie. Dosarul în care este vizat procurorul a fost inițiat în aceeași zi de către procurorul general interimar, în baza probelor acumulate.

Conform materialelor administrate, bănuitul ar fi acționat în complicitate cu o persoană reținută anterior, pe 29 martie, precum și cu cei trei angajați ai Poliției. Aceștia ar fi pretins suma de 400.000 de dolari pentru ei și pentru alți angajați din instituțiile de drept, în schimbul adoptării unor decizii favorabile pentru persoane vizate într-un dosar de spălare de bani.

În cadrul documentării cazului, sub controlul organului de urmărire penală, a fost transmisă o tranșă din suma pretinsă.

Cei patru bănuiți au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Procuratura precizează că acțiunile de urmărire penală continuă, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării tuturor persoanelor implicate.

Procurorul a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce încerca să părăsească Republica Moldova.

Conform acelorași surse, ar fi vorba despre procurorul din cadrul Procuraturii Ialoveni, Cristin Ghemu, care anterior a activat la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Anterior, în acest caz, CNA l-a reținut pe Daniel Plugaru, fiul fostului procuror Victor Plugaru. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, acesta ar fi solicitat o mită de 400.000 de dolari pentru a influența mușamalizarea unui dosar de spălare de bani prin criptomonede, aflat în gestiunea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în cadrul căruia ofițerii INI au reținut cinci persoane.

Sursele mai susțin că, o perioadă, Plugaru s-ar fi ascuns în stânga Nistrului, după ce ar fi aflat că este vizat de CNA și procurorii anticorupție, fiind suspectat că ar fi primit o parte din suma pretinsă. Ulterior, în weekend, în noaptea de sâmbătă spre duminică, acesta a fost reținut în timp ce încerca să părăsească Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Cahul-Oancea.