Atenție la paracetamol! Are efecte adverse periculoase

Paracetamolul este unul dintre cele mai des folosite medicamente de către români. Specialiștii spun că pastila poate avea efecte grave dacă este luată într-un mod necorespunzător.

Cercetătorii au făcut o listă cu efectele negative pe care această pastilă le poate avea asupra corpului, dacă este administrată într-un mod greșit. Risc de creștere a tensiunii arteriale Paracetamolul este deseori prezentat ca o opțiune mai sigură în comparație cu o altă categorie de analgezice denumite medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), care sunt asociate cu creșterea tensiunii arteriale și a riscului de afecțiuni cardiace. Cercetătorii de la Universitatea din Edinburgh au descoperit, într-un studiu din 2022, o asociere preocupantă între administrarea frecventă a paracetamolului și creșterea tensiunii arteriale.

Într-un interval de doar două săptămâni, subiecții care au primit paracetamol au înregistrat o creștere semnificativă a tensiunii arteriale. Specialiștii au declarat că această creștere a tensiunii arteriale, similară cu cea observată în cazul AINS, ar putea mări riscul de boli de inimă sau accident vascular cerebral cu aproximativ 20%.

Risc de atac de cord și AVC Nu doar cei cu tensiune arterială crescută trebuie să fie precauți când utilizează paracetamol în mod frecvent. Există cercetări care sugerează că anumite variante de tablete de paracetamol, care conțin un ingredient ascuns, ar putea prezenta pericole dacă sunt luate pe termen lung. Sodiul, un element esențial al sării, este frecvent utilizat pentru a facilita dizolvarea variantelor efervescente de medicamente, cum ar fi paracetamolul, în apă. Fiecare pastilă solubilă conține concentrații semnificative de sodiu. Dacă cineva ar consuma doza zilnică maximă de paracetamol efervescent, ar depăși limita zilnică recomandată de 2g de sodiu de către Organizația Mondială a Sănătății. Studiile efectuate de cercetătorii de la Universitatea Centrală de Sud din China au relevat că utilizarea frecventă a paracetamolului cu sodiu poate spori riscul de atac de cord, accident vascular cerebral sau insuficiență cardiacă, indiferent dacă o persoană are sau nu hipertensiune arterială. Risc de alergie Desigur, este extrem de rar ca paracetamolul să provoace efecte secundare dacă este administrat în doza corespunzătoare, conform NHS. Cu toate acestea, în cazuri excepționale, există posibilitatea ca unele persoane să experimenteze o reacție alergică severă cunoscută sub numele de anafilaxie după administrarea pastilelor. Probleme la ficat și rinichi Utilizarea excesivă de paracetamol este, de asemenea, legată de afectarea ficatului și a rinichilor, conform informațiilor furnizate de NHS. Persoanele care se confruntă cu probleme hepatice sau renale sau au antecedente de abuz de alcool pe termen lung ar trebui să solicite sfaturi de la un medic sau farmacist înainte de a lua paracetamol. Paracetamolul poate provoca tulburări ale sângelui O altă consecință rară asociată cu paracetamolul este reprezentată de tulburările sanguine, inclusiv trombocitopenia și leucopenia, conform informațiilor furnizate de NHS. Trombocitopenia indică prezența unui nivel redus de trombocite în sânge. Trombocitele au rolul de a facilita coagularea sângelui. Un nivel redus al acestora poate interfera cu procesul de coagulare în urma unei leziuni, crescând riscul de sângerări prelungite în cazul tăieturilor. Leucopenia este o condiție în care organismul nu produce suficiente globule albe, cunoscute sub denumirea de leucocite, care sunt responsabile de combaterea infecțiilor în sânge.

