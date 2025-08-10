The Washington Post: Victoria lui Putin pe „pământul rusesc”. Impactul întâlnirii din Alaska care face Occidentul să tremure

Întâlnirea lui Vladimir Putin în Alaska cu cel considerat cel mai puternic om din lume, președintele american Donald Trump, este văzută ca pe o victorie atât de oficiali și analiștii ruși, cât și de bloggerii militari, fiind prima vizită a liderului de la Kremlin în SUA din ultimii aproape 20 de ani, comentează The Washington Post.

Publicația americană remarcă faptul că summitul, care este programat pentru vinerea viitoare în statul american Alaska, cumpărat de la Imperiul rus în secolul al XIX-lea, are loc aparent fără ca Kremlinul să fi făcut concesii clare în privința războiului din Ucraina.

După ce Kievul a fost scos de la masa negocierilor, oficialii ucraineni și europeni s-au grăbit să ia măsuri și să răspundă prompt la o altă schimbare bruscă de atitudine din parte administrației Trump. Între timp, oficiali ai Moscovei sărbătoreau întâlnirea de la care se așteaptă să ducă spre încheierea conflictului sângeros care durează de trei ani și jumătate.

Trimisul special pe probleme economice al Rusiei, Kirill Dmitriev, un interlocutor cheie între Kremlin și administrația Trump, a subliniat că decizia de a organiza summitul în Alaska este importantă din punct de vedere simbolic pentru parteneriatul dintre SUA și Rusia.

Alaska, „pământ rusesc”

„Născută ca America Rusă – cu rădăcini ortodoxe, fortărețe, comerț cu blănuri – Alaska reflectă aceste legături și face din SUA o națiune arctică”, a scris Dmitriev pe X.

Miliardarul Konstantin Malofeiev, unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Rusia, sancționat de administrația Obama pentru finanțarea separatiștilor pro-Kremlin din Ucraina și pentru interferența în alegerile din mai multe țări, a declarat că locuitorii din Alaska „își amintesc cu respect trecutul lor rus și prezentul ortodox”.

SUA au cumpărat Alaska de la Imperiul Rus în secolul XIX. Sursă foto: Peter Hermes Furian / Alamy / Profimedia

Bloggerii militari ruși au sărbătorit, de asemenea, dar au temperat așteptările. „Întâlnirea din Alaska are toate șansele să devină istorică”, a scris corespondentul de război pro-Kremlin Alexander Kots pe canalul său de Telegram. „Asta, desigur, dacă Occidentul nu încearcă să pună la cale un alt plan”.

De altfel, mai multe voci din Rusia consideră că acestă întâlnire va fi „sabotată” de către liderii europeni, care sunt acuzați că vor să continue războiul din Ucraina.

Analiștii occidentali îndeamnă la prudență

Analiștii occidentali sunt de părere că Donald Trump ar trebui să acționeze cu prudență.

„Trump a ales să-l primească pe Putin într-o parte a fostului Imperiu Rus”, a scris Michael McFaul, ambasadorul SUA în Rusia în timpul administrației Obama, pe X. „Mă întreb dacă știe că naționaliștii ruși susțin că pierderea Alaskăi, la fel ca a Ucrainei, a fost o nedreptate față de Moscova, care trebuie corectată”.

Sam Greene, profesor de politică rusă la Universitatea King’s College London, a declarat că locul unde va avea loc summitul îl pune în avantaj pe liderul de la Kremlin.

„Simbolismul organizării summitului Trump-Putin în Alaska este îngrozitor – parcă ar fi fost conceput pentru a demonstra că granițele se pot schimba, că pământul poate fi cumpărat și vândut”, a spus Greene. „Nu contează că discursul mainstream rus susține în continuare că Alaska ar trebui returnată Rusiei.”

Analiștii ruși au afirmat că era clar că Trump a făcut primul pas în acceptarea întâlnirii. Era puțin probabil, au spus ei, ca Kremlinul să renunțe la obiectivele sale finale pentru Ucraina, pe care Putin le-a subliniat în repetate rânduri: demilitarizarea, instalarea unui regim pro-rus și statutul de neutralitate în afara NATO.

Ce semnal dă Rusia

Trump „nu voia să intre în confruntare cu Rusia”, a declarat Tatiana Stanovaia, cercetătoare principală la Carnegie Russia Eurasia Center din Berlin. „Trump a spus că sancțiunile suplimentare probabil nu l-ar forța pe Putin să se răzgândească. Din aceste semnale am putut observa că Trump ar putea fi deschis unei noi încercări, și a făcut acest lucru cu doar câteva zile înainte de expirarea ultimatumului său”, a remarcat experta.

Un fost înalt oficial al Kremlinului a declarat că Rusia se îndreaptă spre un compromis, semnalând că este pregătită pentru un armistițiu.

„Din punct de vedere politic, este mai ușor (pentru Kremlin) să continue războiul până la prăbușirea definitivă a Ucrainei decât să facă pace”, a declarat fostul oficial, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta această chestiune delicată. „De aceea se agață de ideea că este nevoie de o armistițiu temporar, nu permanent, iar între timp pot avea loc alegerile (ucrainene)”, făcând referire la dorința Rusiei de a-și impune un regim favorabil la Kiev.

După ce oficialii ucraineni și europeni s-au întâlnit sâmbătă cu vicepreședintele american JD Vance pentru a coordona un răspuns la propunerea Rusiei, liderii marilor puteri europene membre NATO – Marea Britanie, Finlanda, Franța, Germania, Italia și Polonia – și-au exprimat sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, declarând că sunt de acord cu cererea Ucrainei de încetare a focului sau de reducere a ostilităților înainte de începerea oricăror negocieri.

Moscova nu trebuie să redeseneze frontierele internaționale prin forță

Aliații Kievului au reiterat că Rusia este singura responsabilă pentru război și că Moscovei nu trebuie să i se permită să redeseneze frontierele internaționale folosind forța.

Discuția cu mâna dreaptă a lui Trump a venit după ce trimisul liderului american, Steve Witkoff, a stârnit confuziei după o vizită la Moscova.

Sugestia lui Putin că ar fi dispus să oprească atacurile rusești asupra regiunilor ucrainene Zaporojie și Herson a fost interpretată de americani ca o ofertă de retragere din acele zone, potrivit unei persoane informate despre discuții.

Zonele controlate de Rusia în Ucraina la 9 august. Sursă foto: ISW

Rusia a propus ca Kievul să renunțe la zona Donbas din estul Ucrainei, care include regiunile Lugansk și Donetsk, în schimbul unui armistițiu, fără a oferi nimic în schimb, potrivit unei persoane informate despre negocieri. Persoana a vorbit cu WP sub condiția anonimatului pentru a discuta despre aspecte diplomatice sensibile.

Kremlinul nu este dispus să cedere teritorii unde a avut câștiguri

Și un oficial din Biroul Prezidențial al Ucrainei a declarat pentru The Kyiv Independent că Putin a prezentat acest plan în timpul întâlnirii cu trimisul special Steve Witkoff, cu o excepție: Rusia va retrage trupele din zonele din Harkov și Sumî, fiind „un gest de bunăvoință”.

Potrivit sursei din cadrul Administrației Prezidențiale a Ucrainei, planul va fi respins categoric de către Ucraina, în timp ce SUA va fi cel mai probabil de acord.

Pe de altă parte, Kremlinul nu este dispus să cedeze teritoriile din Herson și Zaprojie, unde câștigurile militare rusești au asigurat Moscovei prețioasa punte terestră către peninsula Crimeea, anexată ilegal în 2014, a spus sursa citată de pentru publicația Washington Post.

În declarația lor, liderii europeni au subliniat că încetarea focului ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru negocieri, nu o monedă de schimb pentru Rusia.

„Trupele ruse nu vor face niciun pas înapoi”

Pe de altă parte, analiștii ruși cred că Putin nu va fi de acord să retragă trupele din Herson sau Zaporojie, regiuni anexate ilegal de Rusia în 2022, dar pe care nu a reușit să le controlează în totalitate.

„Trupele ruse nu vor face niciun pas înapoi”, a declarat Serghei Markov, un analist pro-Kremlin. Singurul compromis pe care Rusia l-ar face, a spus el, ar fi oprirea campaniei militare de cucerire a regiunilor Odesa și Harkov și a orașelor Herson și Zaporojie, din regiuninile omonime, care se află sub control ucrainean.

Zelenski a reiterat sâmbătă că nu va accepta niciun acord care să implice cedarea de teritorii către Rusia, ceea ce, potrivit lui, este interzis de Constituția Ucrainei.

Însp nu este clar dacă propunerea Rusiei includea vreo garanție că Moscova nu va relua pur și simplu luptele. „Nu există garanții”, a declarat Markov, analistul pro-Kremlin. „Dar nu există nici garanții că Ucraina nu va începe din nou războiul”.

Principalul interes al Rusiei în cadrul summitului, a spus analistul, este acela de a prezenta Ucraina și Europa ca obstacole în calea visului lui Trump de a media pacea.

„Rusia speră că Trump va deveni în sfârșit rațional și va înțelege că Zelenski este principalul motiv al războiului care are loc în prezent, iar al doilea motiv al războiului sunt liderii europeni… și că aceștia sunt și dușmanii lui”, a spus Markov. În opinia sa, Trump va vedea că „Putin este unul dintre puținii lui prieteni buni din politică”.