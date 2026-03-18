Guvernul PAS cheltuie zeci de mii de lei pentru a cumpăra like-uri pe facebook

Guvernul a plătit săptămâna trecută companiei META aproximativ 25.000 lei MDL pentru a cumpăra like-uri pe facebook. Conform datelor oferite de facebook, cele mai multe sponsorizări se referă la promovarea reformei administrației publice locale.

Datele META indică că în istoricul sponsorizărilor plătite de Cancelaria de Stat se numără 520 de de reclame. Informațiile respective sunt prezentate începând cu 18 martie 2019 și până în ziua publicării știrii – 18 martie 2026.

Unele dintre aceste publicități au fost lansate doar pe Facebook, iar altele au fost difuzate și pe Instagram.

În mediu, Guvern cheltuie între până la 4000 de lei (200 de euro) pentru o sponsorizare. Totuși, cele mai scumpe publicități pe Facebook par să fi ajuns la 399 de euro per campanie. În biblioteca reclamelor inactive am identificat cel puțin două asemenea publicități – una se referă la renovarea Casei de Cultură din Sipoteni, Călărași, prin intermediul programului „Satul European”, iar a doua – la majorarea majorarea salariului minim pe economie de la 4000 la 5000 de lei. Ambele datează din 2023.

Conform datelor estimate de META, de pe 4 august 2020 până pe 14 martie 2026, Guvernul Moldovei a cheltuit 34.696 de euro pentru reclame pe Facebook.

Sursa: realitatea.md