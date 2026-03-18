Ministerul Afacerilor Interne a mutilat stema de stat a R. Moldova. Gafă penală din cauza AI?

Ministerul Afacerilor Interne a publicat recent un material grafic pentru promovarea sistemului de avertizare a populației „MD-ALERT”. Imaginea integrează Stema de Stat a Republicii Moldova în interiorul conturului hărții țării, prezentând modificări inacceptabile ale proporțiilor și elementelor grafice originale ale simbolului național.

Conform normelor juridice în vigoare, utilizarea simbolurilor de stat este strict reglementată:

Legea nr. 32 din 07.03.2013 privind Stema de Stat a Republicii Moldova: Articolul 2 (3): Stabilește că imaginea Stemei de Stat trebuie să corespundă întocmai proporțiilor imaginii-etalon anexate la lege. Articolul 7: Interzice utilizarea Stemei de Stat sau a elementelor sale ca parte integrantă a unor mărci, logo-uri sau alte însemne care nu sunt aprobate prin lege sau de către Comisia Națională de Heraldică.

Codul Contravențional al Republicii Moldova: Articolul 322: Sancționează încălcarea modului de folosire a simbolurilor de stat. Amenzi: Pentru persoanele cu funcție de răspundere, amenda este de la 70 la 100 de unități convenționale , iar pentru persoanele juridice, de la 100 la 200 de unități convenționale .



Utilizarea iresponsabilă a algoritmilor de Inteligență Artificială în crearea materialelor de comunicare guvernamentală este o vulnerabilitate juridică. În fața legii, invocarea unei ‘erori de sistem’ sau a ‘halucinațiilor’ AI nu constituie o circumstanță atenuantă. Din contră, delegarea procesului creativ către un software care ‘mutilat’ Stema de Stat și publicarea ulterioară a rezultatului pe canale oficiale atrage răspunderea penală directă a funcționarilor care au dat bunul de tipar. Conform legislației Republicii Moldova, profanarea simbolurilor naționale – fie ea comisă prin mână proprie sau prin intermediul algoritmilor – este pedepsită sever.