Șoferul care a intrat într-o stație cu oameni la Durlești, căutat de polițiști: Mercedesul a fost găsit și ridicat de Poliție

Șoferul care a intrat cu un Mercedes într-o stație de autobuz din Durlești este căutat de polițiști după ce a părăsit locul accidentului. În urma măsurilor întreprinse, oamenii legii au depistat mașina și au transportat-o la parcarea specială.

„Ieri, în jurul orei 19:55, Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe strada Nicolae Dimo din orașul Durlești.

La fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un automobil de marca Mercedes, din motive care urmează a fi stabilite, s-a tamponat într-o stație de autobuz, după care conducătorul auto a părăsit locul producerii accidentului.

În urma măsurilor speciale de investigație întreprinse, polițiștii au depistat automobilul implicat în accident, acesta fiind evacuat și transportat la parcarea specială.

În prezent, sunt întreprinse măsuri pentru identificarea și localizarea conducătorului auto, precum și pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul”, a declarat pentru UNIMEDIA ofițera de presă a Direcției de Poliție Chișinău, Cristina Talpă.