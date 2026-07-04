A murit Artur Cerari, lider al comunității romilor din Soroca

Baronul Artur Cerari, liderul comunității romilor din Soroca, s-a stins din viață. Vestea tristă a fost anunțată de președintele „Vocea Romilor”, Vasile Drangoi, care a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Transmit cu profund respect și tristețe un ultim omagiu baronului Artur Cerari. Plecarea sa marchează o pierdere grea pentru comunitatea romă, iar memoria sa va rămâne legată de demnitate, responsabilitate și curaj. Exprim sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care i-au fost aproape. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, se arată în mesajul lui Vasile Drangoi.

Deocamdată, cauza decesului nu a fost făcută publică. Detalii privind ceremonia de rămas-bun urmează să fie anunțate ulterior.

Potrivit presei, Artur Cerari a devenit baron după moartea tatălui său, Mircea Cerari, continuând să reprezinte comunitatea romilor din Soroca. De-a lungul anilor, acesta a fost cunoscut pentru implicarea sa în păstrarea tradițiilor și pentru rolul său de lider al comunității.