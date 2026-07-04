UE sancționează șase cercetători ruși în cazul morții lui Alexei Navalnîi

Șase oameni de știință ruși au fost incluși pe lista de sancțiuni a Consiliului Uniunii Europene, fiind suspectați de implicare în otrăvirea opozantului rus Alexei Navalnîi. Măsurile includ înghețarea activelor și interdicția de intrare pe teritoriul Uniunii Europene.

Potrivit Consiliului UE, analizele efectuate asupra probelor prelevate din corpul lui Navalnîi au confirmat prezența epibatidinei, iar concluzia este că otrăvirea cu această substanță a fost, cu un grad ridicat de probabilitate, cauza decesului activistului de opoziție într-o colonie penitenciară din Rusia, în 2024.

Printre persoanele sancționate se numără cercetători din domeniul militar care au activat la Centrul Științific Signal și la Institutul de Stat pentru Cercetări în Chimie Organică și Tehnologie, instituție pe care Consiliul UE o descrie drept o componentă-cheie a programului rus de arme chimice. Pe lista sancțiunilor figurează și șeful laboratorului Centrului Științific Signal, Igor Babkin, precum și cercetătorii Irina Derevyagina și Mikhail Gutsalyuk.

Alexei Navalnîi, considerat principalul opozant al președintelui rus Vladimir Putin, a supraviețuit unei tentative de otrăvire în 2020, după ce a primit tratament medical în străinătate. Ulterior, acesta s-a întors în Rusia, unde a fost arestat și condamnat la închisoare. El a murit într-o colonie penitenciară în februarie 2024.

UE afirmă că rămâne angajată în combaterea proliferării și utilizării armelor chimice și în aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora.