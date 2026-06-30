Constantin Cuiumju, deputat Partidul Nostru: Guvernul cere cetățenilor să plătească mai mult pentru pâine, dar continuă să achite salarii și indemnizații de sute de mii de lei din bani publici

Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, critică proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 și acuză Guvernul că încearcă să acopere problemele bugetare prin majorarea TVA la alimentele de bază, în timp ce refuză să reducă propriile cheltuieli și menține remunerații foarte mari în instituțiile și companiile de stat.

Potrivit deputatului, unul dintre cele mai relevante exemple este cazul secretarei de stat de la Ministerul Energiei, Carolina Novac.

„230 de mii de lei pe lună. Atât a încasat anul trecut o singură secretară de stat de la Ministerul Energiei – Carolina Novac. Nu e o greșeală de tipar”, a declarat Cuiumju.

El a precizat că, în 2025, Carolina Novac a încasat peste 2,2 milioane de lei din calitatea de membru al Consiliului de Observatori al Moldovagaz, la care s-a adăugat salariul de la minister, de peste 546.000 de lei anual, ajungând la aproape 2,8 milioane de lei într-un singur an. Deputatul a menționat că situații similare există și în alte instituții ale statului, inclusiv la MoldATSA și la Banca Națională, unde membrii Consiliului de Supraveghere încasează peste un milion de lei pe an fiecare.

Cuiumju a atras atenția că astfel de remunerații continuă să fie aprobate și în prezent.

„Vinerea trecută, Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Moldovagaz a votat componența Consiliului de Observatori pentru anul următor. Au fost aleși Carolina Novac și un al doilea secretar de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mîța. Cu alte cuvinte, începând cu anul viitor, vom avea în Republica Moldova încă un milionar plătit din bani publici.”

În opinia deputatului, în aceste condiții Guvernul nu poate invoca lipsa banilor pentru a justifica majorarea TVA la alimentele de bază de la 8% la 20%.

„Nu e vorba de lipsă de bani. E vorba de unde merg banii.”

Cuiumju susține că statul cheltuiește anual miliarde de lei pentru plata dobânzilor la datoria publică, își extinde în continuare aparatul administrativ și majorează numărul de posturi în instituțiile publice, deși a anunțat măsuri de austeritate.

Deputatul a mai afirmat că propunerea Ministerului Finanțelor contravine practicilor europene, menționând că majoritatea statelor UE aplică TVA redus la produsele alimentare de bază, iar Republica Moldova riscă să aibă cea mai mare cotă din Uniunea Europeană.

„Republica Moldova propune o cotă de 20%, mai mare decât în orice altă țară a Uniunii Europene.”

În încheiere, Constantin Cuiumju a declarat că Executivul transferă costurile propriilor decizii asupra populației.

„Statul s-a împrumutat masiv, și-a umflat propriul aparat, și-a majorat de mai multe ori salariile proprii și a tolerat remunerații de sute de mii de lei în companiile pe care le controlează. Iar acum vine la cetățeanul care abia face față și îi cere să plătească mai mult pentru pâine, ca să acopere nota de plată.”