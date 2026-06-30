Liderul rețelei care a păcălit 36 de tineri și a luat pe numele lor credite de peste 700 mii lei, condamnat: Magistrații i-au dictat 10 ani de pușcărie

Liderul rețelei de escroci, care ar fi obținut credite în numele a 36 de tineri, folosind datele lor personale dobândite prin înșelăciune, a fost condamnat la 10 ani de închisoare, anunță PCCOCS.

Potrivit PCCOCS, acesta, împreună cu alți membri ai grupului, ar fi contractat credite nebancare pe internet în numele a 36 de tineri, fără știrea acestora.

Anterior, procurorii au trimis în judecată și alți cinci complici, inclusiv fratele liderului condamnat, aceștia fiind din raioanele Căușeni, Nisporeni și alte localități.

Schema infracțională ar fi presupus manipularea victimelor prin diverse pretexte, precum „transferuri bancare urgente”, „limitări ale conturilor Revolut”, „vânzări fictive de companii” sau „schimburi de date din buletin”, toate având scopul de a obține datele personale ale tinerilor.

Ulterior, datele obținute erau utilizate pentru a contracta credite online în numele victimelor. Sumele, de ordinul a 9.000 până la 25.000 de lei, erau apoi retrase din bancomate și folosite de membrii grupării.

Victimele, cu vârste între 18 și 22 de ani, din mai multe raioane ale țării, inclusiv Chișinău, Soroca, Nisporeni și Căușeni, s-au trezit ulterior cu notificări de plată pentru credite pe care nu le-au solicitat. Potrivit procurorilor, pentru a câștiga încrederea tinerilor, escrocii se deplasau inclusiv cu automobile de lux și ofereau sume mici de bani, între 200 și 600 de lei, pentru a-i convinge să colaboreze.

În unele cazuri, aceștia realizau și fotografii de tip „verificare facială” pentru a activa conturi online pe numele victimelor.Anchetatorii precizează că gruparea acționa cu o frecvență ridicată, ajungând să contracteze mai multe credite pe zi sau chiar șapte pe lună.

Liderul grupării și-a recunoscut vinovăția, iar instanța a stabilit o pedeapsă de 10 ani de închisoare. De asemenea, acesta a mai fost condamnat anterior în alte două dosare similare.

În prezent, complicii săi urmează să fie judecați, aceștia beneficiind de prezumția nevinovăției până la o decizie definitivă a instanței. Compania de creditare solicită recuperarea unui prejudiciu de peste 700.000 de lei.