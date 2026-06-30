Tragedie la Leova: Un băiat de 13 ani pe bicicletă, lovit de un Citroen, după ce ar fi ieșit la traseu de pe un drum secundar. Minorul a decedat la spital

Un copil de 13 ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs în seara zilei de 30 iunie, în raionul Leova. Potrivit informațiilor preliminare ale Poliției, bicicleta condusă de minor a fost lovită de un automobil, după ce acesta a ieșit în intersecție de pe un drum secundar.

„Poliția investighează circumstanțele unui grav accident rutier produs în raionul Leova, în urma căruia un minor de 13 ani și-a pierdut viața. Potrivit informațiilor preliminare, în această seară, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident la intersecția drumului regional G99 cu drumul local care face legătura între satele Tochile-Răducani și Tomai. În accident a fost implicat un Citroen și bicicleta condusă de minor, care a ieșit la traseu de pe un drum secundar. În urma impactului, minorul a suferit traumatisme extrem de grave și a fost transportat de urgență la Spitalul Raional Leova, însă a decedat la scurt timp după internare. Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs tragedia”, se arată într-un comunicat emis de Poliția Națională.