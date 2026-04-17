Audieri cu ușile închise la Parlament în cazul Ludmilei Vartic

Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică va organiza audieri cu privire la elucidarea circumstanțelor cazului Ludmilei Vartic.

Președintele Comisiei, Lilian Carp, a precizat pentru IPN că audierile au fost inițiate de el și se vor desfășura cu ușile închise, întrucât vizează date cu caracter personal.

La audieri vor participa responsabili din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și ai Procuraturii Generale, ședința fiind programată pentru data de 22 aprilie. Lilian Carp a mai menționat că va face declarații pentru presă după desfășurarea audierilor.

Ludmila Vartic și-a pierdut viața în dimineața de 3 martie, după ce s-ar fi aruncat în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe din Chișinău. Tragedia s-a produs în jurul orei 07:00, pe strada Calea Orheiului din sectorul Râșcani al Capitalei.

Moartea Ludmilei Vartic a provocat reacții puternice în spațiul public, iar mai multe organizații pentru drepturile omului au declarat că nu exclud ipoteza unei posibile determinări la suicid, după ce au apărut informații precum că femeia ar fi fost agresată de soțul său, vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești.

Pe 16 aprilie, procurorul de caz a anunțat că un proces-verbal contravențional a fost întocmit pe numele Ludmilei Vartic la o oră la care femeia nu mai era în viață. În acest context, Centrul Național Anticorupție a inițiat o cauză penală pentru fals în acte publice.

Anterior, avocata mamei Ludmilei Vartic, Violeta Gașițoi, a anunțat că exhumarea victimei a fost admisă, însă expertiza medico-legală a fost amânată. Potrivit avocatei, autoritățile au acceptat efectuarea exhumării, însă au decis să amâne expertiza până la desemnarea unui expert de către părți. Apărătorii susțin că au prezentat deja un expert și au informat Procuratura, existând inclusiv acordul acestuia.

Un alt aspect grav semnalat în dosar vizează dispariția unor probe esențiale. Avocații au solicitat expertizarea hainelor victimei, însă au fost informați că acestea nu au fost ridicate ca probe, au fost transmise unei asistente și ulterior au fost distruse.

Potrivit legislației, hainele victimei reprezintă corpuri delicte și trebuie ridicate, sigilate și expertizate, întrucât pot conține urme de violență, probe biologice sau indicii privind modul producerii leziunilor. Distrugerea acestora ar putea compromite grav ancheta, susține apărarea.