VIDEO: Fosta soție a lui Peter Magyar a făcut dezvăluiri extrem de grave: Este un om foarte violent! Mă plimbam cu spatele la perete, de frică

Fosta soție a lui Peter Magyar, Judit Varga, fostul ministru al Justiției din cabinetul Viktor Orbán, a rupt tăcerea într-un interviu maraton de două ore, lansând acuzații de o gravitate extremă la adresa fostului său soț. Varga descrie o relație marcată de abuzuri fizice, sechestrare și teroare psihologică, chiar în perioada în care acesta a devenit figura centrală a protestelor anti-guvernamentale din Ungaria. Judit Varga susține că soțul ei era extrem de violent, inclusiv cu copiii.

Interviul lui Judit Varga este din anul 2024, dar a revenit în actualitate, după alegerile din Ungaria și conturează personalitatea lui Peter Magyar din spațiul privat.

„Mă plimbam prin casă cu spatele la perete, de frică”

Într-o mărturie tulburătoare oferită jurnalistului Péter Hajdú, Judit Varga a detaliat episoade de violență domestică ce s-ar fi întins pe parcursul a mai multor ani. Fostul ministru susține că a fost victima unor agresiuni repetate, inclusiv în perioada în care era însărcinată.

„M-a împins de ușă în timp ce eram însărcinată. Când nu cedam, mă închidea într-o cameră”, a declarat Varga. Unul dintre cele mai dramatice momente descrise de aceasta a avut loc în prezența mamei sale: „Péter a scos un cuțit din bucătărie și a început să se plimbe cu el prin casă. Eu și mama mea eram acolo, speriate, cu spatele la pământ, întrebându-ne ce se va întâmpla cu copiii”.

În interviul de aproape două ore, fostul ministru de Justiție al Ungariei a povestit în detaliu cum Péter Magyar „a manipulat și otrăvit viața familiei sale timp de ani de zile”. Un episod a fost consemnat în raportul poliției amintit: „O să regreți asta, oricum nu te vor crede. Tot guvernul va cădea în capcană, voi face un scandal imens din asta” – așa ar fi sunat fraza rostită de Péter Magyar, conform datelor din raportul poliției în care s-a consemnat cearta dintre cei doi soți, în decembrie 2020. Raportul a fost redactat de polițistul care avea sarcina să o protejeze pe Judit Varga la momentul respectiv și căruia Judit Varga i-a cerut să o însoțească la domiciliul ei.

Raportul poliției: Amenințări cu dărâmarea Guvernului

Acuzațiile sunt susținute de un raport al poliției din decembrie 2020, document publicat inițial de site-ul Hvg.hu. Raportul a fost întocmit de ofițerul de protecție al ministrului, care a fost martor indirect la un conflict violent.

Conform documentului, Magyar ar fi încercat să o împiedice pe Varga să părăsească locuința cu copiii, amenințând-o direct: „O să regreți asta, oricum nu te vor crede. Tot guvernul va cădea în capcană, voi face un scandal imens din asta”. Raportul notează că situația a fost atât de tensionată încât Varga ar fi fost dispusă să sară pe fereastră pentru a scăpa din imobil.

Contextul politic: De la Ministerul Justiției la retragerea totală

Judit Varga (43 de ani) s-a retras recent din viața publică în urma scandalului grațierii unui complice într-un caz de pedofilie, caz care a dus și la demisia președintei Katalin Novák.

Deși ministerul condus de ea nu susținuse inițial grațierea, Varga a semnat documentul final, fapt ce i-a atras critici vehemente și a forțat-o să renunțe la mandatul de deputat și la candidatura pentru alegerile europarlamentare din iunie 2024.

În replică, Péter Magyar a negat acuzațiile susținând că acestea fac parte dintr-o campanie de defăimare orchestrată de guvern.