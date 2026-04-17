Tragedie la Florești: Un adolescent de 17 ani, găsit mort în râul Răut

Un adolescent de 17 ani a fost găsit decedat în dimineața zilei de astăzi, în râul Răut, în apropierea unei ecluze din Florești.

Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Florești, Lilia Harea, oamenii legii au fost sesizați aseară, în jurul orei 21:45, despre faptul că minorul s-ar afla într-o posibilă situație de risc. La fața locului au fost direcționate echipaje de Poliție și salvatori, fiind inițiate imediat acțiuni de căutare.

În urma verificărilor, pe malul râului a fost descoperit telefonul mobil al adolescentului, iar operațiunile au continuat pe parcursul întregii nopți.

În această dimineață, corpul neînsuflețit al minorului a fost depistat de scafandrii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Cazul a fost înregistrat, iar polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.