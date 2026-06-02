Audieri în dosarul „Kuliok”: Un deputat socialist, în fața magistraților

Continuă audierea martorilor în dosarul „Kuliok”, în care este vizat fostul președinte Igor Dodon. Astăzi, în fața magistraților a venit deputatul socialist Grigorii Uzun.

Anterior, avocații lui Igor Dodon au anunțat că urmează să fie audiați încă 15 martori ai apărării, inclusiv Zinaida Greceanîi.

Igor Dodon este acuzat că ar fi pretins și acceptat de la fostul șef al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, sume între 600 de mii și un milion de dolari, pentru a promova interesele PD.

Potrivit procurorilor, banii ar fi fost solicitați pentru acoperirea cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv plata salariilor, dar și pentru interese personale. Dodon pledează nevinovat.