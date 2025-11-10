Audit exploziv la Teleradio Moldova: contractul lui Vlad Țurcanu, peste limitele legii

Raportul recent al Curții de Conturi a Republicii Moldova scoate la iveală nereguli grave la compania publică Teleradio Moldova (TRM), inclusiv un contract controversat semnat cu actualul director general, Vlad Țurcanu. Documentul arată că, potrivit acestui contract, TRM s-a angajat să-i plătească lui Țurcanu o indemnizație de 364.000 de lei la finalul mandatului și până la 1,5 milioane de lei în caz de demitere anticipată — sume care depășesc plafonul legal prevăzut pentru funcțiile publice de conducere și care nu au nicio justificare clară în documentele interne ale instituției. Auditorii au constatat că prevederile contractuale au fost aprobate fără o analiză financiară corespunzătoare și fără consultarea Ministerului Finanțelor.

Potrivit raportului, aceste clauze reprezintă un abuz de procedură și pot fi considerate o încălcare a principiului utilizării eficiente a banului public. Auditorii notează că asemenea compensații nu au fost întâlnite la alte instituții media publice din regiune și că ele pot fi interpretate drept o formă de „protecție financiară” excesivă pentru conducere. În plus, Curtea de Conturi a sesizat lipsa documentelor justificative care să explice modul de stabilire a acestor sume sau criteriile de performanță care le-ar putea justifica.

Pe lângă contractul controversat al directorului general, raportul evidențiază cheltuieli nejustificate și depășiri bugetare de peste 21,5 milioane de lei, provenite din achiziții efectuate fără proceduri competitive, plăți pentru servicii media externe fără rapoarte de livrare și cheltuieli pentru deplasări sau onorarii care nu au fost documentate corespunzător. O parte din bani ar fi fost redirecționați către proiecte fără legătură directă cu mandatul public al companiei, ceea ce ridică suspiciuni privind gestionarea discreționară a fondurilor.

Curtea de Conturi atrage atenția și asupra unui potențial conflict de interese între Vlad Țurcanu și anumiți membri ai Consiliului de Supraveghere, care ar fi aprobat unele decizii financiare în favoarea conducerii fără consultarea plenului. De asemenea, auditorii menționează posibile încălcări ale Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, întrucât TRM a încheiat contracte de publicitate și colaborare fără licitații sau fără verificarea prealabilă a partenerilor comerciali.

În concluzie, raportul Curții de Conturi solicită reexaminarea contractului lui Vlad Țurcanu, recuperarea sumelor achitate nelegal, revizuirea politicii de remunerare și sancționarea persoanelor responsabile de aprobarea prevederilor ilegale. Totodată, instituția recomandă Guvernului și Parlamentului să revadă cadrul legal privind funcționarea companiei publice de radioteleviziune, pentru a preveni astfel de abuzuri în viitor. Cazul TRM ridică întrebări serioase despre modul în care sunt gestionați banii contribuabililor și despre limitele de responsabilitate ale conducerii unei instituții care ar trebui să fie un model de transparență și etică profesională.