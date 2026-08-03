August va aduce temperaturi peste normă și puține ploi în R. Moldova

Luna august 2026 va aduce temperaturi peste valorile obișnuite și mai puține precipitații în Republica Moldova.

Temperatura medie lunară a aerului va depăși norma climatologică specifică perioadei, cuprinsă între +19 și +22°C.

Totodată, cantitatea precipitațiilor va fi mai mică decât media multianuală, care variază între 40 și 65 de milimetri.

Aceste condiții ar putea favoriza perioade prelungite de căldură și accentuarea deficitului de umiditate din sol, mai ales în zonele în care precipitațiile au fost reduse și în lunile precedente.

Temperaturi peste normă și un deficit de precipitații sunt prognozate și în alte regiuni ale Europei. Cele mai afectate ar putea fi sudul continentului, Peninsula Iberică, Italia, Grecia și Balcanii, unde episoadele de caniculă pot crește riscul de secetă.

În Europa Centrală și de Est sunt posibile și perioade de instabilitate atmosferică, cu ploi abundente și schimbări rapide ale vremii.