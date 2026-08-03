Sandu, mesaj către primari: Cei ce refuză amalgamarea benevolă vor fi uniți prin lege

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj video adresat aleșilor locali, în care le-a mulțumit primarilor și consilierilor care au inițiat procesul de amalgamare voluntară a primăriilor și i-a îndemnat pe cei care încă ezită să continue negocierile.

Șefa statului a declarat că peste 85% dintre primării au început procesul benevol de amalgamare, iar mai mult de 400 au adoptat deja deciziile finale.

„Acest lucru arată că dumneavoastră și consilierii locali ați pus pe primul plan interesul oamenilor, și nu funcțiile”, a afirmat Maia Sandu.

Președintele a precizat că localitățile care au decis să se unească voluntar vor beneficia de resurse financiare din partea Guvernului pentru a investi în cele mai urgente necesități ale comunităților.

Totodată, Maia Sandu a încurajat alte aproximativ 200 de primării, aflate în etapa finală a procesului, să finalizeze amalgamarea până la sfârșitul lunii august.

„Uneori, ultima sută de metri este cea mai grea, iar colegii de la Guvern vă vor oferi tot sprijinul pentru ca dumneavoastră să reușiți”, a spus șefa statului.

În același timp, președintele s-a adresat și celor aproximativ 160 de primării unde negocierile s-au blocat, îndemnând autoritățile locale să nu renunțe la proces.

„Vă rog să insistați, să fiți voi liderii care vor rămâne în istorie prin curaj și viziune”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a avertizat că primăriile care nu vor decide benevol să se unească vor fi amalgamate prin lege.

„Cetățenii trebuie să știe că primăriile care nu au decis benevol să-și unească administrațiile vor fi amalgamate prin lege, fără stimulente financiare și fără posibilitatea de a alege primăriile cu care se unesc”, a subliniat Maia Sandu.

Totodată, președintele a afirmat că statul nu va lăsa nicio comunitate în urmă și că toți cetățenii trebuie să beneficieze de un nivel de trai mai bun.

De asemenea, Maia Sandu le-a transmis aleșilor locali că deciziile dificile sunt uneori necesare și i-a îndemnat să pună pe primul loc interesul comunităților pe care le reprezintă.

„Un lider adevărat nu caută aplauze de moment, ci are tăria de a-i convinge pe oameni să meargă înainte”, a conchis șefa statului.