Polițistul care ar fi amendat-o pe Ludmila Vartic, la cererea soțului, trimis în judecată

Un fost angajat al Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) a fost trimis în judecată, fiind acuzat că a întocmit un proces-verbal de contravenție pe numele Ludmilei Vartic, deși femeia fusese depistată decedată în dimineața aceleiași zile. Potrivit Procuraturii Anticorupție, documentul ar fi fost emis la solicitarea soțului acesteia, Dumitru Vartic, pentru ca el să evite sancționarea în urma unei încălcări rutiere.

Potrivit procurorilor, fostul subofițer superior al Secției patrulare „Centru” este învinuit de confecționarea, deținerea și folosirea documentelor oficiale false, inclusiv a documentelor electronice false.

Ancheta arată că, la 3 martie 2026, polițistul ar fi oprit în trafic un șofer care încălcase indicatoarele rutiere. Pentru a evita sancțiunea, Dumitru Vartic i-ar fi solicitat agentului de patrulare ca procesul-verbal să fie întocmit pe numele soției sale, Ludmila Vartic.

Procurorii susțin că polițistul ar fi emis documentul folosind echipamentele electronice de serviciu și propria semnătură electronică, deși femeia fusese depistată decedată înainte de întocmirea procesului-verbal.

Ulterior, Dumitru Vartic ar fi semnat documentul în locul soției sale, imitându-i semnătura cu ajutorul unui stilou digital, iar la 10 martie 2026 ar fi achitat, prin sistemul MPay, amenda de 500 de lei aplicată în baza procesului-verbal.

Dosarul, investigat de Centrul Național Anticorupție sub conducerea Procuraturii Anticorupție, a fost trimis în instanță pentru examinare în fond.

Fostul polițist riscă o amendă cuprinsă între 47.500 și 75.000 de lei sau o pedeapsă cu închisoarea de la trei la șase ani.

Ludmila Vartic, mamă a doi copii, a decedat pe 3 martie, după ce a căzut de la etajul unui imobil din Chișinău, unde locuia împreună cu mama sa. Cazul a devenit public ulterior, fiind însoțit de acuzații apărute pe rețelele sociale la adresa soțului său, Dumitru Vartic, privind presupuse acte de violență.

Poliția a deschis două cauze penale, iar Dumitru Vartic are statut de bănuit. Acesta neagă acuzațiile și susține că soția sa s-ar fi confruntat cu probleme de sănătate și stări depresive.

Pe 16 aprilie, procurorul de caz a anunțat că un proces-verbal contravențional a fost întocmit pe numele Ludmilei Vartic la o oră la care femeia nu mai era în viață. În acest context, Centrul Național Anticorupție a inițiat o cauză penală pentru fals în acte publice.

Anterior, avocata mamei Ludmilei Vartic, Violeta Gașițoi, a anunțat că exhumarea victimei a fost admisă, însă expertiza medico-legală a fost amânată. Potrivit avocatei, autoritățile au acceptat efectuarea exhumării, însă au decis să amâne expertiza până la desemnarea unui expert de către părți. Apărătorii susțin că au prezentat deja un expert și au informat Procuratura, existând inclusiv acordul acestuia.

Un alt aspect grav semnalat în dosar vizează dispariția unor probe esențiale. Avocații au solicitat expertizarea hainelor victimei, însă au fost informați că acestea nu au fost ridicate ca probe, au fost transmise unei asistente și ulterior au fost distruse.

Potrivit legislației, hainele victimei reprezintă corpuri delicte și trebuie ridicate, sigilate și expertizate, întrucât pot conține urme de violență, probe biologice sau indicii privind modul producerii leziunilor. Distrugerea acestora ar putea compromite grav ancheta, susține apărarea.