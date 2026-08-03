Top 10 întreprinderi ale statului după valoarea pierderilor

Din 75 de companii cu capital de stat active analizate de Agenţia Proprietăţii Publice (APP), 57 au înregistrat profit, iar 18 au încheiat anul trecut cu pierderi, care sunt în scădere, dar procesul de eficientizare continuă.

Potrivit APP, cele 18 entități care au încheiat anul trecut cu rezultate negative au acumulat pierderi totale de aproximativ 242 de milioane de lei.

Calea ferată a redus pierderile cu 72%

Cea mai mare pierdere a fost înregistrată de întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova (CFM), în valoare de aproape 90 de milioane de lei.

„Pierderea s-a redus, însă, cu peste 232 de milioane de lei față de anul 2024, când a constituit 322,6 milioane de lei. Diminuarea este de aproximativ 72%”, precizează APP, fără a oferi alte detalii.

O explicaţie parţială a scăderii pierderilor ne oferă conducerea întreprinderii în raportul anual, unde menţionează măsurile de reducere a cheltuielilor, inclusiv de personal (numărul angajaţilor s-a redus cu 1.161 de persoane).

Un alt factor a fost subvenţiile primite de la Guvern în valoare de circa 74 de milioane de lei, inclusiv 24,1 milioane de lei sub formă de motorină, iar 50 de milioane de lei – pentru achitarea restanţelor salariale faţă de pensionarii concediaţi.

Compania statului cu cel mai mare capital, raportează pierderi

Pierderi importante au mai fost raportate de SRL Arena Națională – 42 de milioane de lei, SA CET-Nord – 37 de milioane de lei, SA Metalferos – 26,8 milioane de lei, întreprinderea de stat Editura Universul – 25,8 milioane de lei.

În top 10 întreprinderi ale statului după valoarea pierdereilor intră şi Aeroportul Internațional Mărculești – întreprindere de stat care a trecut deja sub controlul Aeroportului Internaţional Chişinău.

De asemenea, se regăsesc întreprinderile Drumuri Cimișlia SA, Sanfarm Prim SA şi Administraţia Naţională a Drumurilor (AND, fosta Administraţie de Stat a Drumurilor).

AND este de fapt cea mai mare companie a statului (are calitatea de beneficiar în procesul de construcţie, reconstrucţie, reparaţie şi intretinere a drumurilor publice, dar administrează şi miliarde de lei din fondurile externe sau alocate din bugetul de stat, inclusiv din Fondul Rutier, pentru infrastructura drumurilor), după valoarea capitalului propriu, care la finele anului trecut a constituit peste 13 miliarde de lei.

Este dublu faţă de capitalul propriu al Energocom – compania statului dar şi din Republica Moldova cu cele mai mari vânzări în anul 2025.

Măsurile de restructurare au început să producă efecte

APP precizează că pierderile întreprinderilor cu capital de stat sunt în scădere, iar aceste evoluții nu indică neapărat că toate problemele au fost soluționate, dar ar arăta „că măsurile de restructurare au început să producă efecte și unde intervențiile trebuie continuate”.

„Este important de menționat, că nu toate companiile cu capital de stat au ca obiectiv exclusiv obținerea profitului. Unele administrează infrastructură strategică, asigură servicii publice sau îndeplinesc obligații economice și sociale. Acest specific nu elimină obligația unei administrări eficiente”, afirmă administraţia APP.

Totodată, instituţia susţine că va continua să diferențieze obiectivele companiilor comerciale de cele ale furnizorilor de servicii publice, păstrând aceleași cerințe privind disciplina financiară, transparența și responsabilitatea organelor de conducere.