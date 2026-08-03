Val de glume pe rețelele sociale după vizita delegației afgane în R. Moldova

Vizita unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan în Republica Moldova a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. După ce informația a devenit publică, internauții au publicat zeci de glume, ironii și meme, criticând prezența reprezentanților talibani în țară.

Subiectul a generat numeroase comentarii și imagini satirice publicate pe Facebook, TikTok și Telegram, mulți utilizatori exprimându-și nedumerirea față de scopul vizitei și față de faptul că delegația provine dintr-un stat aflat sub controlul talibanilor.

Controversa a apărut în contextul în care Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat că membrilor delegației le-au fost eliberate vize de intrare în Republica Moldova pentru discuții privind eventuale exporturi cu caracter umanitar către Afganistan.

Potrivit MAE, vizita a fost inițiată în urma discuțiilor dintre producători agricoli din Republica Moldova și reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, având în vedere situația gravă de insecuritate alimentară din Afganistan.

Instituția a precizat că membrii delegației nu figurează pe listele internaționale de sancțiuni și că Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană.

Totodată, autoritățile au subliniat că nu vor avea loc întrevederi bilaterale sau alte contacte oficiale cu delegația afgană.