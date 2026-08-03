Restricții generale în R. Moldova: Iluminatul va fi redus, iar apa economisită

Exporturile de energie electrică vor fi limitate în orele de vârf, iluminatul decorativ va fi deconectat pe timpul nopții, iar utilizarea apei pentru activități neesențiale va fi restricționată. Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor, prezidată de premierul Vasile Tofan.

Deciziile au fost luate în contextul creșterii prețurilor la energie pe piețele regionale și al nivelului scăzut al apei în fluviul Nistru. Autoritățile urmăresc să mențină funcționarea serviciilor esențiale și să protejeze populația.

Exporturile de energie, limitate seara

Exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate zilnic între orele 18:00 și 22:00, pentru ca energia disponibilă să fie utilizată cu prioritate pentru consumul intern.

Restricția va fi aplicată de „Moldelectrica”, fără a afecta obligațiile de serviciu public privind securitatea aprovizionării cu energie.

Energocom va căuta și va contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și de pe alte piețe accesibile. Compania va pregăti scenarii de achiziție pentru următoarele șapte până la 14 zile și va prezenta zilnic informații despre prețuri și necesarul de bani.

Moldelectrica va colabora mai intens cu operatorii din România și Ucraina pentru menținerea echilibrului sistemului energetic și pentru obținerea asistenței de urgență, dacă va fi necesar.

Racordarea centralelor cu baterii va fi urgentată

Cererile de conectare la rețea pentru instalațiile de stocare a energiei, centralele fotovoltaice și cele eoliene dotate cu baterii vor fi examinate cu prioritate.

Autoritățile vor simplifica și procedurile de autorizare, astfel încât noile capacități de producere și stocare a energiei să fie puse în funcțiune mai rapid.

Iluminatul va fi redus în clădiri și spații comerciale

Administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale vor reduce iluminatul interior cu cel puțin 30%, acolo unde este posibil. Lumina va fi deconectată în încăperile care nu sunt folosite.

Între orele 18:00 și 06:00 vor fi deconectate havuzurile, vitrinele și iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar.

Autoritățile locale vor reduce și consumul pentru iluminatul public, fără a afecta serviciile esențiale și siguranța populației.

Întreprinderile care folosesc cuptoare electrice, instalații de topire sau alte echipamente cu un consum ridicat vor fi obligate să-și reorganizeze activitatea. Consumul principal va trebui mutat în afara intervalelor 06:00-09:00 și 18:00-23:00.

Operatorii serviciilor de apă și canalizare vor adapta, de asemenea, funcționarea pompelor pentru a reduce consumul de energie în orele de vârf.

Locatarii, îndemnați să evite lifturile în orele de vârf

Administratorii blocurilor vor informa locatarii despre recomandarea de a nu folosi lifturile între orele 06:00-09:00 și 18:00-23:00.

Măsura are scopul de a preveni blocarea persoanelor în lifturi în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Apa nu va putea fi folosită pentru activități neesențiale

Comisia a introdus restricții privind folosirea apei potabile și a apei din sursele de suprafață pentru spălarea străzilor și trotuarelor, umplerea piscinelor și bazinelor recreative, precum și pentru alte activități care nu sunt esențiale.

Apa disponibilă va fi folosită cu prioritate pentru necesitățile de bază ale populației.

Companiile industriale ale căror activități nu sunt legate de producerea alimentelor, domeniul medical sau sănătatea publică vor trebui să-și reducă consumul de apă cu cel puțin 20%.

Irigarea din Nistru, permisă doar noaptea

Captarea apei din fluviul Nistru și irigarea terenurilor agricole vor fi permise doar între orele 21:00 și 06:00. Prioritate vor avea culturile horticole.

Autoritățile vor monitoriza irigarea, iar Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captarea apei în zonele în care nivelul Nistrului va ajunge la praguri critice.

Autoritățile locale vor activa sondele de rezervă pentru a menține alimentarea cu apă a populației. Pentru punerea acestora în funcțiune vor putea fi utilizate fondurile disponibile.

Operatorii serviciilor publice vor efectua mai multe prelevări și analize de laborator pentru verificarea calității apei folosite pentru consum.

Cisterne cu apă pentru localitățile afectate

Apă-Canal Chișinău, împreună cu autoritățile locale și centrale, va efectua lucrările necesare pentru menținerea alimentării cu apă a municipiului Chișinău.

În cazul agravării situației, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va pregăti cisterne mobile pentru distribuirea apei potabile în localitățile afectate.