Austria a expulzat trei diplomați ruși suspectați de activități de spionaj

Trei diplomați ruși aflați la post în Austria au fost expulzați, fiind suspectați de activități de spionaj. Ministra austriacă de Externe, Beate Meinl-Reisinger, a declarat că este inacceptabil ca imunitatea diplomatică să fie folosită pentru a comite acte de spionaj.

Decizia autorităților austriece a fost determinată de amplasarea mai multor antene pentru interceptarea comunicațiilor prin satelit pe clădirile utilizate de Rusia în Viena, în special pe un complex rezidențial pentru personalul diplomatic.

Expulzarea diplomaților ruși vine după o serie de avertismente ale serviciului intern de informații al Austriei. Viena este un important centru diplomatic unde se află sediile centrale ale unor organizații internaționale precum OSCE, OPEC, Agenția Internațională pentru Energie Atomică și numeroase agenții ONU.

Pe lângă ambasada din Viena, Rusia are sedii separate pentru misiuni diplomatice sau birouri de reprezentare pe lângă aceste organizații.