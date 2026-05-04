Serghei Ivanov: Guvernarea cheamă diaspora acasă, dar lipsa stabilității și impunerea declarării provenienței banilor descurajează revenirea

Diaspora vrea să revină în Republica Moldova, însă lipsa stabilității și dificultățile legate de necesitatea declarării provenienței banilor rămân principalele obstacole în determinarea moldovenilor plecați peste hotare de a se întoarce acasă. Declarațiile au fost făcute de deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov.

„De cinci ani ni se spune că trebuie să aducem Moldova acasă. Și eu sunt de acord cu asta. Dar, inclusiv în familia mea, ca și în multe alte familii din Republica Moldova, în fiecare an care trece, speranța de a reveni acasă dispare, odată cu integrarea copiilor la grădinițe și școli acolo. Copiii au nevoie de stabilitate”, a declarat Serghei Ivanov la postul de televiziune N4.

O altă problemă, potrivit deputatului, este necesitatea declarării provenienței banilor în condițiile în care foarte mulți moldoveni muncesc în străinătate fără a putea justifica ușor sursa economiilor acumulate.

„Mulți dintre cei plecați au și potențial financiar de a reveni acasă și de a deschide afaceri. Dar este problema declarării banilor. Trebuie să recunoaștem că avem mulți cetățeni moldoveni care au economii, dar nu le pot declara pentru a cumpăra un apartament, o casă sau pentru a investi într-o afacere”, a spus parlamentarul.

El a oferit exemplul familiei sale, menționând și cazul fratelui său, medic kinetoterapeut în Franța, care își dorește să revină și să investească în Moldova, însă este descurajat de condițiile de creditare și de ratele bancare ridicate din Republica Moldova.

„Când i-am spus cu ce procent mă credetez eu, el a zis, păi da, tu te calculezi, unde-i randamentul? Unde-i? Unde-i randamentul? Păi nu-i niciun randament. Și asta spune din familia mea, care la mine este și-o afacere pusă, dar ce fac alți modlei?”, s-a intrebat refoptric Serghei Ivanov.