Dmitri Polianski, reprezentantul permanent al Rusiei la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), a acuzat autoritățile moldovenești că exercită presiuni asupra Transnistriei.

Potrivit diplomatului rus, Misiunea OSCE în Moldova nu a abordat în mod adecvat încălcările drepturilor omului de către autoritățile moldovene în raportul său din 2025.

„Moldova închide în mod constant instituțiile de învățământ cu predare în limba rusă, intimidează profesorii, elimină limba rusă din sistemul de sănătate și persecută Biserica Ortodoxă Rusă și mass-media de limbă rusă. (…) Problemele sistemice legate de încălcarea drepturilor omului, în special în rândul populației vorbitoare de limbă rusă din Republica Moldova, au fost cauza principală a conflictului din 1992. Cu toate acestea, se pare că autoritățile moldovene nu sunt dispuse să învețe lecțiile acestei perioade dificile din istoria lor. Astăzi, ca și în urmă cu trei decenii, Chișinăul demonstrează o incapacitate completă de a negocia și o lipsă de dorință de a lua în considerare interesele unei părți semnificative a populației republicii. „Se acordă în continuare preferință presiunii decât căutării unui compromis”, a declarat Polianski.

El consideră că nu este surprinzător faptul că «în acest context, a fost imposibil să se realizeze progrese semnificative în soluționarea problemei transnistrene».

„Chișinăul a stabilit, practic, un curs pentru strangularea Transnistriei.” Reticența încăpățânată a guvernului moldovean de a discuta acordarea statutului special Transnistriei, care nici măcar nu a fost menționată în așa-numitele „abordări de bază” ale Chișinăului privind reintegrarea, divulgate mass-media, este destul de grăitoare. „Să ne amintim că necesitatea acordării regiunii unui astfel de statut a fost consacrată ca unul dintre elementele cheie ale soluționării transnistrene printr-o serie de decizii ministeriale OSCE”, a declarat Polianski.

El a cerut misiunii OSCE să „lucreze mai activ pentru a restabili funcționarea formatului 5+2” și a subliniat că „forțele de menținere a păcii ruse își vor îndeplini sarcinile până când se va ajunge la o soluție acceptabilă pentru ambele părți aflate în conflict”.

Anterior, secretarul Consiliului de Securitate rus, Serghei Șoigu, a lansat amenințări la adresa Chișinăului, declarând că „Rusia va răspunde dacă va exista hărțuire a personalului militar rus din Transnistria”. El a făcut această declarație după ce Inspectoratul pentru Migrație a declarat cinci ofițeri din comanda forței ruse din Transnistria indezirabili în Moldova.