Un bloc ilegal cu patru etaje, construit printre case la Stăuceni: Vecinii, nemulțumiți

Un bloc de locuințe construit într-o zonă de case particulare din Stăuceni a generat nemulțumiri în rândul localnicilor, care reclamă probleme de siguranță și confort, inclusiv apariția fisurilor în case și garduri, dar și reducerea semnificativă a luminii naturale în locuințe.

Construcția a început în 2017, fiind inițial autorizată ca o casă cu două etaje. Ulterior, proiectul a fost extins la patru niveluri, iar lucrările au fost o perioadă stopate. Recent însă, acestea au fost reluate, în ciuda opoziției locuitorilor din zonă.

Maria Malic, care locuiește de 16 ani lângă imobil, susține că ridicarea blocului, la o distanță foarte mică de proprietatea sa, a afectat direct condițiile de trai.

„Construcția respectivă ne închide absolut toată lumina. Toată ziua trebuie să stăm cu lumina aprinsă. Avem mucegai, fisuri la gard și la casă”, afirmă femeia.

Și alți locatari din vecinătate spun că situația le afectează siguranța.

„Nu suntem asigurați. În caz de incendiu, arde casa. Nu avem lumină, avem mucegai și crăpături”, a declarat un alt locuitor.

Arsen Saruhanyan, care locuiește în apropiere, susține că imobilul ar fi fost ridicat fără autorizațiile necesare.

„Inițial se planifica o construcție pentru familii, dar s-a ajuns la un bloc cu mai multe apartamente fără documente permisive”, afirmă acesta.

Nemulțumiți, localnicii au acționat în judecată dezvoltatorul, iar instanța de fond a dispus demolarea construcției și anularea actelor permisive, însă decizia a fost contestată la Curtea de Apel Chișinău, care a trimis cauza spre rejudecare.

„Suntem acum la etapa de reexaminare în instanța de fond”, a declarat avocatul Andrei Beruceașvili.

Între timp, primarul orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, a anunțat că autorizația de construcție ar fi fost emisă abuziv și că va fi suspendată. Edilul susține că autoritățile locale vor merge în instanță pentru a solicita demolarea clădirii.

În pofida litigiului aflat pe rol, proprietarul a reluat lucrările de construcție, iar acesta nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere.