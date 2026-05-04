Tot mai puține nașteri în Moldova: Spitalele închid maternități din lipsă de paciente

Numărul nașterilor în R. Moldova continuă să scadă de la an la an, iar fenomenul începe să afecteze direct sistemul medical. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, în 2025 au fost înregistrate cu aproape 2.000 de nașteri mai puține decât în 2024.

Scăderea natalității determină autoritățile să închidă unele maternități din cauza lipsei de paciente și a costurilor ridicate de întreținere. La Vulcănești, maternitatea Spitalului Raional și-a sistat activitatea la începutul acestui an, iar gravidele sunt direcționate către Cahul.

Directorul instituției, Ana Brînza, a explicat că decizia a fost luată pe fondul scăderii numărului de femei tinere și al îmbătrânirii populației.

„Nu are rost să menții o maternitate pentru o naștere pe săptămână. Personalul se descalifică”, a declarat aceasta.

Datele din teritoriu confirmă tendința. La Drochia au fost înregistrate anul trecut doar 58 de nașteri, cu aproape 100 mai puține decât în 2024. La Vulcănești au fost 63 de nașteri, la Cimișlia – 120, iar la Râșcani – 159. Directorii acestor spitale solicită Ministerului Sănătății sistarea activității maternităților.

Potrivit lui Iurie Dondiuc, președintele Comisiei de Specialitate în Obstetrică și Ginecologie a Ministerului Sănătății, menținerea unor maternități mici afectează calitatea serviciilor medicale.

„Este greu de asigurat o asistență medicală de calitate în instituții cu puține nașteri”, a declarat acesta.

Specialiștii explică scăderea natalității prin doi factori principali: rata redusă a fertilității și migrația. În prezent, o femeie naște în medie 1,2 copii, față de 2,4–2,5 în trecut. În plus, multe femei tinere pleacă peste hotare.

Experții estimează că declinul va continua în următorii 5–6 ani, cu o posibilă stabilizare abia după 2030.

Pe de altă parte, cele mai multe nașteri sunt concentrate în Chișinău. La Institutul Mamei și Copilului au fost înregistrate anul trecut peste 4.200 de nașteri, instituția fiind singura care gestionează cazuri complicate și primește paciente din întreaga țară.

În total, în 2025, Agenția Servicii Publice a înregistrat peste 30.100 de nașteri, cu circa 3.200 mai puține decât în anul precedent. Statisticile arată că numărul băieților născuți este ușor mai mare decât cel al fetelor.