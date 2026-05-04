Berlinschii, către membrii Comisiei de la Veneția: Opoziția nu boicotează reforma justiției

Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, respinge acuzațiile privind un presupus boicot din partea opoziției privind reforma justiției. Mai mult, parlamentarul a propus câteva soluții pentru eficientizarea inițiativei. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întrevederi cu raportorii Comisiei de la Veneția, organizată în contextul evaluării amendamentelor privind comisiile de vetting.

„Trebuie spulberat un mit: opoziția nu boicotează reforma justiției. Din contra, participăm activ și venim cu propuneri concrete”, a declarat Berlinschii.

Anterior, deputatul a propus ca deciziile să fie adoptate prin două hotărâri separate, calificând această abordare drept una corectă și conformă exigențelor legale.

Totodată, Berlinschii a atras atenția asupra „tergiversării numirii unui nou membru în Comisia de vetting a judecătorilor”, dar și asupra faptului „că actualul membru a fost votat cu mult peste majoritatea calificată de 61 de voturi”, ceea ce, în opinia sa, „ar fi trebuit să înlăture orice dubiu procedural”.

În același context, parlamentarul a invocat practica Curții Constituționale a Republicii Moldova, făcând referire la Hotărârea nr. 10 din 24 iulie 2025. Potrivit acestuia, Curtea a constatat că modificările legislative relevante au fost adoptate cu încălcarea procedurii constituționale, fiind votate într-o singură lectură, fapt ce le face neconstituționale.

„Această abordare ridică semne serioase de întrebare privind legalitatea și legitimitatea deciziilor viitoare ale comisiei, inclusiv în procesul de evaluare a procurorilor”, a conchis Alexandr Berlinschii.