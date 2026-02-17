Autoritățile de frontieră au aplicat o interdicție de 5 ani reprezentantului Osetiei de Sud la Tiraspol

Autoritățile de frontieră ale Republicii Moldova au aplicat o interdicție de acces pe teritoriul țării, pentru o perioadă de cinci ani, în cazul lui Vitali Iancovschi. Acesta deține funcția de reprezentant al regiunii Osetia de Sud în regiunea transnistreană.

Conform declarațiilor oferite de Poliția de Frontieră pentru agenția de presă IPN, măsura a fost luată în urma verificărilor de specialitate. Iancovschi a fost declarat persoană indezirabilă, decizie fundamentată pe prevederile Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova.

Vitali Iancovschi ocupă funcția actuală din 10 aprilie 2017. Anterior acestei numiri, parcursul său profesional a inclus diverse poziții în cadrul administrației de la Tiraspol.

Amintim că regiunea Osetia de Sud e o regiune a Georgiei care și-a proclamat unilateral independența în 1991. „Independența” enclavei este recunoscută de un număr limitat de state, printre care Federația Rusă, Nicaragua, Venezuela, Nauru și Siria. Din anul 2006, Osetia de Sud și regiunea transnistreană au stabilit un acord de recunoaștere reciprocă.