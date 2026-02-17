Momentul în care avocatul lui Igor Dodon prinde cu ușa mâna unei jurnaliste

Avocatul lui Igor Dodon, Nicolae Posturusu, a prins cu ușa mâna jurnalistei TV8 în timpul ședinței de astăzi în dosarul „Kuliok” de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Apărătorul a prezentat ulterior scuze jurnalistei printr-un apel telefonic.

Clientul său, Igor Dodon, a fost la ședința de astăzi, dar deja după ce Vladimir Plahotniuc plecase, fiind anunțat de avocați despre prezența liderului ex-democrat la ora 09:30.

Vladimir Plahotniuc a fost adus silit, astăzi, la ședința de judecată din dosarul „Kuliok”, în care este învinuit Igor Dodon. Fostul lider democrat a refuzat însă să depună declarații în fața instanței.