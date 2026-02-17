Dictaturile urăsc libertatea de exprimare. Rusia va bloca Telegram

Din primăvară, rușii vor trebui să învețe să trăiască fără singura fereastră care mai rămăsese întredeschisă către realitate: Telegram.

Surse din cadrul mai multor agenții guvernamentale, citate de canalul Baza, confirmă că Roskomnadzor a primit „undă verde” pentru blocarea totală a mesagerului începând cu prima zi a lunii aprilie. Strategia nu e nouă – e copy-paste după modelul aplicat deja pentru Instagram și Facebook – însă miza este infinit mai mare de data aceasta. Telegram nu e o simplă rețea socială în Rusia; este o infrastructură informațională.

Șurubul se strânge deja

Dacă oficialii de la Moscova încă o dau cotită în declarații, cifrele de trafic spun altceva. Kommersant raportează deja o degradare vizibilă a serviciului: Latență dublă: Timpul de răspuns al serverelor a crescut masiv în ultimele zile. Throttling mascat: Utilizatorii raportează că pozele și clipurile video se încarcă „cu încetinitorul”, semn că autoritățile testează deja echipamentele de filtrare (DPI).

„Vom prelungi restricțiile dacă nu se supun legilor noastre”, spun cei de la Roskomnadzor. „Ori ne dați cheile de decriptare, ori vă tăiem cablul.”

Alternativa „MAX” sau supravegherea cu acordul utilizatorului

În timp ce Telegram este strangulat metodic, Kremlinul pompează resurse în promovarea MAX, mesagerul „național” care promite securitate, dar care, sub capotă, oferă serviciilor de securitate acces direct la orice discuție „nepotrivită”.

Pavel Durov a lăsat să se înțeleagă că nu va ceda presiunilor, preferând să piardă piața rusă decât să compromită integritatea platformei.