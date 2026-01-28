Autoritățile nu exclud că Pînzari ar fi părăsit țara prin regiunea transnistreană

Autoritățile iau în calcul varianta ca fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, condamnat în lipsă la trei ani de închisoare, să fi părăsit Republica Moldova prin regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, întrebată de jurnaliști despre locul în care se află acesta.

„Atâta timp cât Alexandru Pînzari nu a fost localizat la adresa cunoscută, nu excludem posibilitatea ca acesta să fi părăsit teritoriul Republicii Moldova prin regiunea din stânga Nistrului”, a declarat ministra.

Cât despre Valeriu Cojocaru, fostul șef al Direcției 5, condamnat și el în lipsă la trei ani de închisoare, ministra a precizat că, potrivit informațiilor făcute publice anterior, acesta se află în Ungaria.

Inspectoratul General al Poliției a transmis către Interpol o solicitare de căutare internațională pentru Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru, însă până în prezent nu a fost primit niciun răspuns din partea instituției.

Cei doi au fost condamnați la câte trei ani de închisoare, fiind găsiți vinovați de abuz de putere și abuz de serviciu în dosarul angajărilor fictive de la fosta Direcție 5 a Inspectoratului Național de Investigații.

În același dosar, o pedeapsă similară a primit și Dorin Damir, președintele asociației FEA și finul fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. La scurt timp după pronunțarea deciziei, acesta a fost reținut și dus la Penitenciarul nr. 13 pentru executarea pedepsei, până la o decizie definitivă.