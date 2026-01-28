Constantin Cuiumju, deputat: Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare din 1 ianuarie

Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament cere revizuirea de urgență a tarifului la gaz și aplicarea unui preț redus retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2026. Deputatul Constantin Cuiumju a declarat în cadrul unui briefing de presă că oamenii nu mai pot aștepta și nu mai pot achita facturile ridicate la energie în contextul temperaturilor extrem de scăzute din această iarnă.

”Luna ianuarie 2026 a fost una dintre cele mai geroase din ultimii ani, ceea ce a dus la un consum sporit de gaze naturale și, implicit, la facturi mai mari pentru populație. Pentru mii de familii, această povară devine critică”, a declarat deputatul.

Constantin Cuiumju a amintit că ultima ajustare a tarifului la gaz a avut loc în noiembrie 2024, când prețul a fost majorat. În opinia sa, între timp, condițiile economice și sociale s-au schimbat, iar autoritățile trebuie să reacționeze rapid pentru a reduce presiunea asupra consumatorilor.

Deputatul a solicitat ca Energocom să depună imediat o cerere oficială către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru micșorarea tarifului la gaz. Totodată, el a cerut ca ANRE să examineze solicitarea în regim de urgență, menționând că există cadrul legal pentru o astfel de decizie.

În argumentarea sa, Cuiumju a invocat precedentul din 2022, când o majorare a tarifului la gaz, aprobată la sfârșitul lunii ianuarie, a fost aplicată retroactiv de la 1 ianuarie.

„Acest precedent demonstrează clar că aplicarea retroactivă este posibilă și legală”, a subliniat el.

În același context, deputatul a propus ca facturarea pentru luna ianuarie 2026 să fie stopată temporar, iar după aprobarea unui nou tarif redus, facturile să fie recalculate retroactiv. Potrivit acestuia, solicitările nu au caracter politic, ci vizează protejarea cetățenilor într-o perioadă dificilă.

„În plină iarnă, fiecare factură contează, fiecare zi de întârziere contează”, a conchis Constantin Cuiumju, cerând instituțiilor responsabile acțiuni rapide și decizii orientate spre interesele consumatorilor.

În prezent, tariful pentru gazele naturale în Republica Moldova este de 16,74 lei/m³ (cu TVA inclus) pentru consumatorii casnici. Potrivit experților, în prezent există premise pentru a micșora prețul cu cel puțin 10%.