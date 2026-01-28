Parteneriatul moldo-german cu UNICEF extinde serviciile pentru copiii din Moldova

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Germaniei, reprezentat de banca de dezvoltare KfW, își unesc forțele cu UNICEF pentru a extinde servicii importante pentru copii și familii din întreaga Republică, inclusiv pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă.

Datorită unui grant de 10 milioane de euro, a doua fază a proiectului „Protecția copilului și accesul la apă, canalizare și igienă (WASH), servicii de sănătate și sociale pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă din Republica Moldova” va ajunge la și mai mulți copii – atât moldoveni, cât și ucraineni. Această asistență va asigura accesul copiilor la servicii de protecție, asistență medicală, educație incluzivă, apă potabilă și salubritate sigură în comunitățile lor.

Prima fază a acestui parteneriat trilateral a implementat măsuri specifice pentru îmbunătățirea serviciilor în domeniile protecției copilului, asistenței medicale, alimentării cu apă, canalizării și serviciilor sociale. Drept urmare, peste 100.000 de copii și părinți din Republica Moldova au primit sprijin.

Noua fază a parteneriatului își propune să îmbunătățească accesul copiilor la servicii și să consolideze capacitatea sistemului de sprijin pentru copii. Din 2026 până în 2028, sprijinul se va concentra pe extinderea serviciilor de protecție a copilului și de justiție, consolidarea intervenției timpurii pentru copiii mici cu întârzieri de dezvoltare, îmbunătățirea incluziunii în școli și grădinițe și aducerea serviciilor de sănătate mai aproape de adolescenți.

„Germania este mândră să continue să sprijine copiii și familiile din Republica Moldova prin a doua fază a parteneriatului trilateral cu Guvernul Republicii Moldova și UNICEF. «Rămânem dedicați sprijinirii serviciilor care au un impact real asupra vieții copiilor – de la protecție și justiție la asistență medicală, educație incluzivă și acces la apă potabilă și canalizare, ajungând atât la copiii refugiați, cât și la copiii din comunitățile gazdă»”, a declarat ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch.