Pericol iminent de război în Golf: SUA și Iranul, la un pas de război total. Companiile aeriene suspendă zboruri în mai multe țări din zonă

Iranul avertizează că orice acțiune militară lansată împotriva sa de către Statele Unite va însemna intrarea într-un război total. Este reacția Teheranului la decizia americanilor de a trimite în regiune o grupare navală. De asemenea, un indiciu că situația ar putea deveni explozivă este anunțul marilor companii aeriene internaționale de suspendare a zborurilor în mai multe țări din zonă.



Orice atac va fi considerat un act de război și vom reacționa cu o duritate fără precedent. Este avertismentul venit de la Teheran, de la înalți oficiali ai regimului teocratic, după ce americanii au anunțat trimiterea unei flote uriașe în apele din apropierea Iranului.

Donald Trump: Avem multe nave care se îndreaptă în acea direcție, pentru orice eventualitate. Avem o flotilă mare care merge acolo, vom vedea ce se întâmplă. E o desfăşurare mare de forţe care se îndreaptă spre Iran.

Potrivit experților militari, ar fi vorba despre portavionul cu propulsie nucleară USS Abraham Lincoln şi grupul său de atac. Au părăsit Marea Chinei de Sud și se îndreaptă, aparent, spre Oceanul Indian.

Jon Gambrell, analist AP: Aceste evoluţii vin în contextul în care Trump a avertizat Iranul că ar putea recurge la atacuri militare, dacă protestatarii paşnici sunt executaţi. Iranul, la rândul său, avertizează că orice atac va atrage după sine lovirea intereselor americane în tot Orientul Mijlociu.

Forțele de represiune scoase în stradă de autoritățile iraniene ar fi ucis cel puțin 5 mii de oameni în cele trei săptămâni de proteste. Estimarea aparține unor organizații occidentale pentru drepturile omului. Pentru moment, regimul teocratic pare să fi supraviețuit.