Șoferul troleibuzului care a lovit mortal o femeie rupe tăcerea: Sunt nevinovat

Pentru Vadim Ciubuc, un tânăr de 24 de ani, ziua de 31 mai 2025 a devenit un punct de cotitură, pentru că atunci a avut loc accidentul rutier care a luat viața unei femei, dar și a schimbat-o radical pe a lui. După aproape 8 luni, tânărul a decis rupă tăcerea, iar avocatul său susține că oamenii legii au comis erori în investigarea cazului.

În cadrul unui reportaj realizat de Life MD, Vadim a povestit ce își amintește din acea zi. El spune că era trecut de ora 11:30 când se deplasa pe bulevardul Decebal, iar când se îndrepta spre stație a observat că o femeie pășește pe carosabil și intenționează să traverseze strada neregulamentar. La un moment dat, când a observat că aceasta oprește pe liniile duble continue, a început să frâneze și să claxoneze.

„Dimineața m-am prezentat la serviciu, am trecut verificarea narcologică, am pregătit troleibuzul și am ieșit pe linie. Când făceam penultima rotație s-a întâmplat accidentul rutier. Circulam pe bulevardul Decebal, mă apropiam de stație. Nu am încălcat regulamentul circulației. Când aveam vreo 40 de metri de la stație am observat că a apărut o doamnă care fuge. Am încercat să frânez și să claxonez, dar nu am reușit să evit impactul și lovitura a avut loc în partea dreaptă a parbrizului”, povestește tânărul.

Imediat după impact, Vadim a coborât de la volan și a apelat la 112.

„Am deschis ușile, am scos telefonul și am vrut să sun la asistența medicală, dar am observat că altcineva deja vorbește cu ei și eu deja am chemat poliția. (…) Aveam o stare de șoc, foarte speriat eram. Speram că doamna este încă vie. Eu am frânat când am văzut pericolul. Și lumea era șocată, vorbeau despre cum poți să sari așa în față la troleibuz. (…) Eu consider că sunt nevinovat, pentru că am făcut tot ce am putut ca să evit accidentul, dar fiecare are dreptul la opinie”, spune tânărul.

Tânărul și avocatul său au decis să vorbească acum în public deoarece consideră că ancheta nu s-a desfășurat corect. „După părerea mea a fost neprofesionist. Din start s-a pornit cu o idee preconcepută că șoferul este vinovat”, spune avocatul Andrei Domenco.

Acesta mai spune că arestul tânărului nu a fost necesar, întrucât mersul anchetei nu putea fi influențat, căci imaginile video arătau clar situația în care s-a produs accidentul.

„Nu era un risc real ca să dispună reținerea acestuia. Imediat am sesizat Procuratura Generală prin care am solicit să fie luate la control actele prin care s-a dispus reținerea clientului și am indicat circumstanțele relevante. Am făcut și mai multe postări pe rețelele sociale în care am expus poziția mea și circumstanțele reale de ce nu este necesară reținerea, ca a doua zi să fiu invitat la procuratură și procurorul să-l elibereze din arest și să fie dispus controlul judiciar”, a spus avocatul.

Totodată, avocatul este nemulțumit că, în procesul verbal de la fața locului nu este indicat faptul că în preajma locului accidentului se aflau două treceri pentru pietoni.

„În procesul verbal de la cercetarea de la fața locului nici nu se menționează că în imediata apropiere este trecere pentru pietoni și, mai jos, pasajul subteran. Pietonul când a traversat strada a ignorat trecerile pentru pietoni. Asta nu se regăsește în procesul verbal”, a menționat avocatul.

Andrei Domenco mai spune că a solicitat expertiza auto-tehnică pentru a se stabilit dacă șoferul ar fi putut evita tamponarea femeii. După câteva luni de așteptare, oamenii legii l-au informat că expertiza se va efectua la sfârșitul anului 2027.

„Mie mi se transmite scrisoare de la Centrul tehnico-criminalistic prin care ne informează că expertiza auto-tehnică va fi posibilă abia în 2027, asta doar efectuarea și nu știm când vor fi gata rezultatele, posibil pe la mijlocul lui 2028. Noi ne-am dat seama că suntem blocați. Am început să depun cerere la CNEJ, poate ei au o posibilitate mai rapidă. Am depus o cerere de accelerare la Centrul tehnico-criminalistic, menționând că suntem gata să plătim suplimentar doar ca să o facă mai rapid. Ca în două săptămâni să vină expertiza, să ne anunțe că expertiza este gata, asta nesatisfăcând cererea mea de accelerare și neachitând ceva suplimentar. Aici am rămas în incertitudine, cum să ne spui că ea va fi gata peste doi ani și în câteva săptămâni expertiza a fost transmisă organelor de urmărire penală”, povestește avocatul.

Potrivit procurorilor, Vadim Ciubuc este acuzat că a încălcat Regulamentul Circulației Rutiere prin nerespectarea vigilenței în trafic, fapt ce a dus la tamponarea femeii care traversa strada neregulamentar.

„Potrivit rezultatelor expertizei judiciare, conducătorul troleibuzului, dispunea de posibilitatea tehnică de a evita tamponarea obstacolului pentru circulație (pietonului), aplicând metoda frânării în momentul declanșării acestuia” se arată în comunicatul PG.

„Procurorii uită sau ignoră total că această regulă nu cade în mod exclusiv pe seama șoferului, mai ales în circumstanțele în care pietonul încalcă el regula de circulație și traversează drumul neregulamentar. Șoferul se deplasa pe banda corectă, avea viteză regulamentară și în video se vede că a încercat să evite impactul – a claxonat și a frânat.

Ofițerul de urmărire penală spune că nu a observat frânarea pentru că nu s-au depistat urme de frână la fața locului. Un troleibuz când frânează nu lasă urme, în mod normal. Troleibuzul când frânează el începe „a juca”, și asta se vede în video”, explică avocatul Andrei Domenco.

Mai mult, avocatul spune că a solicitat realizarea unei expertize auto-tehnice repetate anume pentru a se stabili viteza cu care se deplasa femeia tamponată, însă autoritățile au refuzat.

Pe lângă lipsa unei expertize clare, Andrei Domenco subliniază că s-au produs și alte erori în procesul documentării cazului.

„La finalizarea urmăriri penale, am solicitat o expertiză complexă, adică auto-tehnică și video-tehnică, deoarece expertiza video-tehnică ne permite ca videoul să fie fragmentat pe secunde și acolo foarte ușor expertul poate calcula momentul de apariției obstacolului și viteza pietonului. Mai mult, în video se vede că pietonul când începe a traversa în fața lui trece o mașină și el imediat după acea mașină începe brusc să traverseze strada. Și aici un rol important îl joacă momentul apariției pericolului, timpul de reacție, nimeni nu a luat în calcul că în imediata apropiere este stația de pietoni, la care șoferul trebuie să manifeste maximă atenție, să alinieze troleibuz la stație, mai ales că pot fi pietoni care stau la marginea bordurii, să nu-i lovești cu oglinda etc. Ofițerii de urmărire penală nu am văzut să se intereseze dacă există un regulament special pentru șoferii de troleibuz, și el există. Este un regulament intern după care șoferii se ghidează. Ce trebuie să faci când ai un troleibuz plin cu pasageri, cum trebuie să te comporți când te apropii de o stație etc.”, explică avocatul.

„Suntem împotriva a cum a fost dusă această urmărire penală, asta ne deranjează”, a adăugat apărătorul.

La circa 8 luni de la accident, Vadim spune că cea mai mare parte o timpului o petrece acasă, evitând spațiile publice. Prima ședință de judecată ar fi trebuit să aibă loc pe 20 ianuarie 2026, însă nu a fost lucrativă deoarece niciunul dintre reprezentanții părții vătămate nu a venit. La judecătorie s-au adunat colegi de la RTEC, dar și alte persoane, care și-au manifestat susținerea față de Vadim.