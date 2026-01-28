VIDEO: Premierul României, Ilie Bolojan, un „DA” hotărât pentru Unirea cu Republica Moldova

Într-un moment în care clasa politică se refugiază adesea în declarații evazive, premierul României, Ilie Bolojan, demonstrează încă o dată că este un lider asumat și un om de stat veritabil. Șeful Executivului a declarat, fără echivoc, că ar vota „DA” la un eventual referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România, reafirmând legătura de sânge și destin comun dintre cele două maluri ale Prutului.

Un lider care nu se ascunde în spatele cuvintelor

Cunoscut drept „omul faptelor” pentru transformarea administrativă fără precedent realizată în cariera sa, Ilie Bolojan aduce acum același pragmatism și claritate morală la Palatul Victoria. Declarația sa nu este doar un exercițiu retoric, ci o dovadă de sinceritate și patriotism luminat.

„Dacă s-ar pune problema unui referendum, votul meu ar fi unul clar: DA. Este o chestiune de identitate și de viitor comun,” a transmis premierul, oferind un orizont de speranță milioanelor de români care visează la reîntregire. Prin această poziționare fermă, Bolojan se distinge net de politicienii de tranzit, arătând că are anvergura necesară pentru a gestiona marile teme naționale.

Parteneriat strategic cu Maia Sandu: „Poduri de beton, nu doar de flori”

Mai mult decât atât, premierul Ilie Bolojan și-a exprimat susținerea necondiționată pentru președinta Maia Sandu și pentru eforturile eroice ale administrației de la Chișinău de a menține Republica Moldova pe traiectoria europeană. Bolojan vede în Maia Sandu un partener de încredere, alături de care România poate construi o integrare reală – economică, energetică și de infrastructură.

Premierul a subliniat că unirea nu se face doar prin declarații, ci prin proiecte concrete, un domeniu în care Ilie Bolojan excelează. Susținerea demersurilor Maiei Sandu înseamnă, în viziunea premierului de la București, accelerarea interconectărilor care să facă granița de pe Prut tot mai irelevantă.

Un semnal de forță și unitate

Atitudinea premierului a fost primită cu entuziasm de opinia publică, fiind interpretată ca un semnal de forță: România are, în sfârșit, la cârmă un lider care înțelege miza istorică a regiunii. Prin susținerea Maiei Sandu și prin asumarea deschisă a idealului Unirii, Ilie Bolojan confirmă că guvernarea sa este una a construcției, a responsabilității și a curajului de a privi viitorul în față.