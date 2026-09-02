Avarie la o rețea termică din Buiucani: Un colorant, deversat spre lacul „La Izvor”

O avarie produsă miercuri, 2 septembrie, la o rețea termică din sectorul Buiucani al capitalei a dus la deversarea a aproximativ 200 de metri cubi de agent termic în canalizarea pluvială care se varsă în lacul „La Izvor”.

Potrivit S.A. „Termoelectrica”, incidentul s-a produs după o cădere de tensiune care a provocat stoparea Stației de Pompare nr. 10. În consecință, a fost înregistrat un deranjament la o rețea termică cu diametrul de 500 mm, amplasată la intersecția străzilor Nicolae Costin și Paris.

Reprezentanții întreprinderii precizează că agentul termic utilizat în rețea este apă purificată care conține fluoresceină, un colorant organic folosit în scopuri tehnice pentru identificarea eventualelor scurgeri.

„Acest compus nu este periculos pentru sănătatea populației, vegetația și fauna bazinelor acvatice”, anunță S.A. „Termoelectrica”.

În acest context, întreprinderea îi îndeamnă pe locuitori să nu se alarmeze dacă observă apă de culoare verde în spațiile publice din zona afectată.

Echipele tehnice ale S.A. „Termoelectrica” au intervenit pentru remedierea avariei. Deocamdată, nu au fost comunicate informații despre eventualele efecte ale incidentului asupra alimentării cu energie termică.