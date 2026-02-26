Avere nejustificată de un milion de lei: Un consilier din Telenești, în vizorul ANI

Un consilier local și raional din raionul Telenești este vizat de două acte de constatare emise de Autoritatea Națională de Integritate (ANI): unul pentru avere cu caracter nejustificat și altul pentru conflict de interese.

Mai exact, pe 9 februarie, ANI a emis un act de constatare pe numele lui Octavian Anton, consilier raional în Consiliul Raional Telenești și consilier în cadrul Consiliului Comunal Chițcanii Vechi. Potrivit documentului, diferența dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate în perioada 2016-2024 depășește un milion de lei.

Conform explicațiilor ANI, „avere nejustificată” înseamnă că o parte din bunurile și cheltuielile identificate în cadrul controlului nu pot fi acoperite cu venituri legale și documente justificative.

Potrivit declarației de avere pentru anul 2024, familia Anton a înregistrat venituri de aproximativ 200.000 de lei. În același an, Octavian Anton a declarat un împrumut de 400.000 de lei de la mama sa, Tamara Anton, educatoare la grădinița din Chițcanii Vechi, pe o perioadă de trei ani.

În declarație mai figurează două terenuri agricole procurate în 2014. În 2018, familia consilierului a achiziționat un apartament de peste 120 de metri pătrați în Chișinău și o anexă de peste 20 de metri pătrați, pentru care a fost achitată suma totală de peste 800.000 de lei.

Totodată, ANI menționează că alesul local nu a declarat casa în care locuiește împreună cu soția sa, imobil aflat în proprietatea socrilor, situat în Chițcanii Vechi.

În ceea ce privește bunurile mobile, Octavian Anton declară un automobil Toyota Hilux, evaluat la 50.000 de lei. Soția acestuia, Angela Anton, primar interimar al comunei Chițcanii Vechi, declară un automobil Ford Kuga, fabricat în 2019 și procurat în 2020 cu 18.500 de euro.

În decembrie 2024, ANI a emis un alt act de constatare pe numele consilierului, privind o situație de conflict de interese. Potrivit documentului, la ședința din 24 aprilie 2024, Octavian Anton a participat la adoptarea unei decizii de abrogare privind scoaterea la licitație a unui bun imobil.

Conform actului ANI, printre proprietarii terenurilor învecinate s-ar regăsi și socrul consilierului, ceea ce ar indica existența unui interes personal.

Terenul menționat în actul de constatare are o suprafață de 1,26490 hectare. Analiza suprafețelor din zona indicată arată că un teren din preajma unei oloinițe deținute de socrul consilierului are aceeași suprafață.

Contactat de jurnaliști, Octavian Anton a declarat că toate întrebările trebuie adresate avocatului său.

„Toate întrebările sunt pentru avocat. O să scrieți și o să vă dea răspuns. Apartamentul meu l-au apreciat că costă un milion și eu am toate dovezile”, a spus acesta, adăugând că acuzațiile privind conflictul de interese sunt „aberații”.

Soția sa, Angela Anton, a refuzat să ofere detalii suplimentare și a indicat, la rândul său, că răspunsurile vor fi oferite prin avocat.

Avocata familiei, Adriana Eșanu, a declarat telefonic că actul de constatare emis de ANI va fi contestat în instanță.

Octavian Anton deține și funcția de președinte al Asociației Raionale de Fotbal Telenești și este de profesie inginer, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Consiliului Raional Telenești.

Actele de constatare ale ANI pot fi contestate în instanța de judecată.