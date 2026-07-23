Averea fostului șef Moldatsa: Șase mașini, casă de 860.000 de euro și criptomonede cumpărate cu peste 1,1 milioane de dolari

Fostul administrator al Moldatsa, Dumitru Vangheli, și-a depus declarația de avere la încetarea mandatului, după ce a demisionat în contextul scandalului privind informațiile false din CV-ul său. Documentul indică un salariu de peste 640.000 de lei încasat în 2026, proprietăți imobiliare, șase automobile, active bancare în Canada și criptomonede cumpărate cu peste 1,1 milioane de dolari.

Potrivit declarației, Vangheli a primit în 2026 un salariu de aproximativ 643.000 de lei de la întreprinderea de stat Moldatsa. Acesta a raportat și venituri din dobânzi obținute atât în Republica Moldova, cât și în Canada.

Potrivit declarației, Vangheli a primit în 2026 un salariu de aproximativ 643.000 de lei de la întreprinderea de stat Moldatsa. Acesta a raportat și venituri din dobânzi obținute atât în Republica Moldova, cât și în Canada.

La capitolul bunuri imobile, fostul administrator a indicat o casă individuală cu suprafața de aproape 400 de metri pătrați, cumpărată în 2022 cu 425.000 de euro. Valoarea de piață a imobilului este estimată în declarație la 860.000 de euro, diferența fiind explicată prin aprecierea proprietății.

Vangheli a declarat și terenul aferent locuinței, evaluat la aceeași valoare de piață, precum și un teren agricol primit prin donație.

În proprietatea sa se află șase automobile: un Rolls-Royce Ghost, un Lexus RX 450H, un Tesla Model S, un Mazda CX-5, un Ford Escape PHEV și un Toyota Camry.

Declarația cuprinde și active financiare deținute în Canada. Fostul administrator Moldatsa a raportat un depozit de 491.553 de dolari canadieni la Tangerine Bank și aproximativ 2.767 de dolari canadieni într-un cont curent deschis la CIBC Bank.

O parte importantă a averii declarate este reprezentată de activele virtuale. Vangheli deține Bitcoin, Ethereum, Chainlink (LINK), TRX, XCH, Shiba Inu și Iridium.

Cea mai mare investiție declarată este cea în 100.000 de tokenuri LINK, cumpărate cu 625.000 de dolari. Acestea sunt urmate de șapte Bitcoin, achiziționați cu 330.000 de dolari, și 40 de unități Ethereum, procurate cu 148.680 de dolari.

Valoarea totală de achiziție a criptomonedelor declarate depășește 1,1 milioane de dolari americani.

Dumitru Vangheli a demisionat de la conducerea Moldatsa în iunie 2026, după publicarea unei investigații realizate de Ziarul de Gardă. Jurnaliștii au semnalat că CV-ul oficial al acestuia ar fi conținut informații false și au relatat despre presupuse nereguli financiare și deficiențe în procesul de verificare a persoanelor numite în funcții de conducere.

Cazul a fost urmat de demiteri la nivel înalt și de percheziții efectuate de procurorii anticorupție. Moldatsa este întreprinderea de stat responsabilă de gestionarea traficului aerian din Republica Moldova.