Cum văd moldovenii viitorul țării. 54% resping unirea cu România, iar aproape jumătate vor relații echilibrate cu Rusia și UE

Mai mult de jumătate dintre cetăţenii Republicii Molodova ar vota împotriva unirii cu România la un eventual referendum, iar aproape 50% consideră că orientarea politicii externe a R. Moldova ar trebui să fie ”echilibrată, atât cu Rusia, cât şi cu europenii”, relevă datele unui sondaj IMAS.

Mai mult de jumătate dintre cei chestionaţi (54%) ar vota împotriva unirii cu România la un referendum pe această temă, iar 33% ar vota în favoarea unirii.. În ceea ce priveşte un referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 48% ar vota „”pentru” şi 34% ar vota „împotrivă”.

În cazul unui referendum privind NATO, 24% ar vota „pentru” şi 58% „împotrivă”. 49% dintre cei chestionaţi consideră că orientarea politicii externe a Republicii Moldova ar trebui să fie „echilibrată, atât cu Rusia, cât şi cu europenii”, 29% ar dori-o pro-europană, 12% ar dori-o pro-Rusia, iar 5% ar dori-o „pro-unire cu România”, 5% nu ştiu sau nu răspund. Influenţa Rusiei în Republica Moldova este considerată foarte puternică sau destul de puternică de 40% dintre cei chestionaţi, în timp ce 52% o consideră foarte slabă sau destul de slabă.

Sondajul a fost realizat în perioada 10 – 20 iunie, la comanda Independent News, pe un eşantion stratificat, probabilist, bi-stadial; de 1015 respondenţi, de 18 ani şi peste; reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, exclusiv Transnistria. Interviurile au fost realizate la domiciliile respondenţilor de către 33 operatori din reţeaua IMAS, în limbile română şi rusă. Eroarea maximă de eşantionare este de ±3.1%;